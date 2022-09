KAO NEKADA Velik broj mladih sudjelovao u berbi šljiva na OPG-u Perković u Orahovici

Ako se vratimo nekih pedesetak godina unazad, u ljetnom periodu mladi su jedva čekali okupiti se na nekoj njivi ili u voćnjaku i raditi kako bi zaradili ponešto novca za svoju obitelj pa i za sebe. Nadnice su bile normalna i poželjna stvar, a baš u tim nadnicama su se rađala prijateljstva, ljubavi i brakovi. Iako je to danas rijetka pojava, takav jedan prizor zatekli smo ovih dana u šljiviku Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Perković u Orahovici. Naime, u berbi šljiva bilo je više od 20 mladih ljudi koji su kao nekad, s osmijehom radili i uz sav koristan rad, dobro se zabavljali.

-Uoči berbe šljiva poslali smo obavijest da tražimo radnu snagu kako bi na vrijeme pobrali šljive. S obzirom na to da mi u našim njivama i voćnjacima imamo redovne nadničare, a to su uglavnom ljudi od 35 godina na više, probali smo na sve načine dobiti nešto mladih ljudi koji bi nam pomogli. Poznanstvima i obavijestima, ugodno smo bili iznenađeni kada je prvi dan berbe došlo dvadesetak mladih i to uglavnom srednjoškolaca i studenata koji su sami rekli svojim roditeljima da žele raditi i zaraditi si ponešto novaca. Lijepo je to vidjeti, takav odgoj i razmišljanje mladih ljudi – kaže vlasnica OPG-a Vesna Perković.

Eddy Yahya (15) iz Orahovice bio je jedan od najmlađih sudionika berbe.

-Želja mi je bila nešto zaraditi za sebe da ne moram uvijek tražiti od mame i tate kada negdje idem, a kako igram nogomet, stalno negdje putujem. Skupila se dobra ekipa, nekoliko mojih prijatelja je također došlo i bilo je super, zabavili smo se, pričali, a uz sve to napravili puno posla što je najvažnije u ovoj priči – kaže Eddy.

Casper Unferderber (17) također iz Orahovice, uživao je u nadnici.

-Pa što nam fali, radimo, zarađujemo si i usput se zezamo, a iskreno nema tu puno nekakvog umora. Napravili smo puno posla i zaradio sam novaca koji će mi jako dobro doći kako za izlaske, tako i za žice za gitaru s obzirom da sviram i imam svoj bend – kaže Casper.

Marta Gali (20) bila je u berbi sa svojim prijateljicama.

-Studentica sam, a inače živim i odrasla sam na selu, tako da su mi ovakvi poslovi svakodnevica. I neke moja prijateljice i poznanice su došle tako da je bilo zanimljivo, a odradili smo puno posla. Možda je ovo nekakva poruka svim mladima da kada god mogu, da dođu na ovakve radove, jer definitivno ništa nije sramota raditi, dapače, svaki rad ima svoju ljepotu i iznimno je vrijedan – rekla je Marta.

I na kraju, naravno da je berba u ovakvom okruženju vrlo brzo i efikasno riješena.

-Ma ekipa je bila odlična i gušt je bio s njima raditi, toliko elana, osmijeha i ništa mi nije bilo teško, penjali su se na ljestve, nosili kante i sve s toliko volje i želje. Nakon dugo vremena prelijepo je ovo sve bilo vidjeti. Mi ukupno imamo 2,5 hektara šljiva svih vrsta i mogu reći da unatoč svim nepogodama ove godine, a posebno suši, urod je dobar i kvalitetan – zaključio je vlasnik OPG-a Tomislav Perković.

