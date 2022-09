KINO PITOMAČA Ovaj vikend donosi dugo očekivane naslove: “Ne brini draga”, “Poslije svega: Zauvijek sretni” i “Put oko svijeta za 80 dana”

U Kinu Pitomača ovog vikenda pogledajte neizostavne bestsellere. Tako u petak, 23. rujna s početkom u 20 sati, ne propustite pogledati triler “Ne brini draga” – triler sa Harry Stylesom i Florence Pugh u glavnim ulogama.

Nedjeljno popodne, 25. rujna, i dalje je rezervirano za mlade posjetitelje pa ih tako u 17 sati očekuje animirani film “Put oko svijeta za 80 dana” sinkroniziran na hrvatski jezik, dok s početkom u 19 sati možete pogledati dugo očekivanu ljubavnu dramu “Poslije svega: Zauvijek sretni”.

NE BRINI DRAGA

Izvorno ime: Don’t Worry Darling

Redatelj: Olivia Wilde

Žanr: triler

Uloge: Florence Pugh, Chris Pine, Harry Styles, Gemma Chan, Nick Kroll

Trajanje filma: 122 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Radnja filma se odvija tijekom pedesetih godina prošlog stoljeća gdje, u sklopu izoliranog korporacijskog grada u srcu kalifornijske pustinje, žive Alice i njezin suprug Jack. On, kao i svi ostali muškarci u gradu, radi za Franka, koji je rukovoditelj tajnog projekta Victory. Dok muškarci dane provode u sjedištu projekta Victory, radeći na “razvoju progresivnih materijala”, njihove supruge – uključujući i Frankovu elegantnu partnericu, Shelley – svoje vrijeme provode uživajući u ljepoti, luksuzu i razvratu te iste zajednice. Život je savršen, a kompanija zadovoljava potrebe svakog stanara. Sve što traže zauzvrat je diskrecija i neupitna predanost cilju pobjede.

PUT OKO SVIJETA ZA 80 DANA – SINK

Izvorno ime: Around the World in 80 Days

Redatelj: Samuel Tourneux

Žanr: animirani

Trajanje filma: 82 min

Godina: 2021.

Država: Francuska

Sadržaj filma: Simpatični minijaturni Passepartout je mladi znanstvenik koji oduvijek sanja o tome da postane veliki istraživač. Jednog dana, on se susreće s Phileasom, žapcem koji prihvaća okladu da će u 80 dana obići svijet. Iskoristivši životnu priliku u kojoj će obići niz egzotičnih zemalja, Passepartout kreće sa svojim novim prijateljem u ludu i uzbudljivu avanturu punu obrata i iznenađenja.

POSLIJE SVEGA: ZAUVIJEK SRETNI

Izvorno ime: After Ever Happy

Redatelj: Castille Landon

Žanr: drama, romansa/ljubavni

Uloge: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Louise Lombard, Rob Estes, Chance Perdomo

Trajanje filma: 119 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Tvrdoglavo su se borili za ljubav, odbijajući poslušati čak i najdobronamjernije savjete, uvjereni da njihova ljubav ne priznaje nikakve granice. Tessa više nije slatka, jednostavna, dobra djevojka kakva je bila kad je upoznala Hardina. Ostalo je samo još jedno pitanje – jesu li i dalje stvoreni jedno za drugo?

