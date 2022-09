Košarkaši Virke poraženi u dramatičnoj završnici 2. kola Kupa Krešimira Ćosića: Radnik sa zvukom sirene izborio finale protiv Petra Zrinskog

Košarkaši virovitičke Virke nisu uspjeli upisati pobjedu u 2. kolu Kupa Krešimira Čosića. Sinoć su na svom terenu, u dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, ugostili križevački Radnik, momčad koja je prošle sezone završila na 4. mjestu ligaške ljestvice.

Zanimljiv dvoboj gledao se od prve do posljednje minute te, iako su Križevčani uglavnom držali prednost na svojoj strani, izabranici Marina Ferenčevića nisu dozvolili da Radnik prelomi utakmicu u svoju korist. Tricom Petra Fuisa s centra igrališta prva četvrtina završena je s tri poena zaostatka za Virku rezultatom 21:24, dok su u drugih deset minuta gosti povećali svoju prednost na +7 (37:44).

Izgledalo je u jednom trenutku kako će momčad Tomislava Matoića ipak odvesti susret u mirne vode, no to je samo izazvalo Virovitičane da ‘ubace’ u brzinu više. Predvođeni odličnim Vatroslavom Golubom, Zvonimirom Petrovićem, Antoniom Pavlovićem i Simonom Matišićem, ali i uz pomoć mladih nada, pogotovo Petra Fuisa i Damjana Pažina, koji su odigrali vrlo dobru utakmicu, Virka se i nakon treće četvrtine držala u igri (59:68).

U istom ritmu nastavili su i u nastavku utakmice. Virkasi su u posljednjoj dionici smanjili zaostatak na pola koša, mogli su u nekoliko navrata vratiti prednost na svoju stranu, a to se dogodilo šest minuta prije kraja utakmice (71:70). Uslijedila je dramatična završnica, igra koš za koš, sve do rezultata 84:84. 14 sekundi prije kraja utakmice Matoić uzima minutu odmora, lopta je u posljednjim trenucima došla do najefikasnijeg gostujućeg igrača Ivana Svobode koji iz izuzetno teške pozicije pogađa za konačnih 84:86 sa zvukom sirene.

Dramatičan poraz ostavio je košarkaše Virke bez finala Kupa Krešimira Čosića, gdje će se tako susresti Radnik i Petar Zrinski, no svakao valja pohvaliti domaću momčad koja je još jednom pokazala odličnu igru i koja će zasigurno, nastave li istim ritmom, biti u vrhu ovosezonskog ligaškog natjecanja.

(www.icv.hr, mra)