Ministarstvo poljoprivrede organiziralo pokusno branje soje u naselju Vaška

Hrvatska zadnjih godina ima velike površine zasijane sojom. U odnosu na prošlo razdoblje, površine su povećane za tisuću hektara ili 1,2 posto, na 87 tisuća hektara, a uspoređujući 2014. godinu, površine su povećane za 80 posto i proizvodnja se udvostručila te iznosi oko 260.000 tona. Podaci APP RRR pokazuju da je u prošloj godini na području VPŽ soja bila zastupljena na 10.342 hektara što je također znatno više nego prijašnjih godina. Zaključak je naime da ni jedna mahunarka, a možemo reći niti jedna ratarska kultura nije doživjela zadnjih godina takvo povećanje proizvodnje kao soja. Ipak, izrazito loša godina uvjetovat će smanjenje prinosa ove mahunarke barem kada se radi o tlima koja slabo drže vodu.

– Kako bi utvrdili kakvoću postojećih agroekoloških uvjeta i koji su to sortimenti koji i ekonomski i ekološki zadovoljavaju te koji će u konačnici dati stabilni prinos, a samim time će biti interesantni i za proizvođače, Ministarstvo poljoprivrede RH drugu godinu za redom organizira pokusno branje soje na dvije mikrolokacije. Prva je na području grada Zagreba, a druga u VPŽ, točnije u naselju Vaška u općini Sopje – objasnio je na pokusnom polju u Vaškoj Siniša Hrgović, organizator ovog događaja, viši stručni savjetnik Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede RH.

– Radi se o pokusu s 33 različite sorte koje su registrirane u RH. To su sorte koje su najranije do onih kasnijih sorata soje. Danas smo na OPG-u Šimatović vlasnika Ivana Šimatovića obrali 30 posto soje koja je zrela, a za nekih dva do tri tjedna obrat ćemo i ostatak pa ćemo onda sumirati rezultate. U principu, ovo je sortiment koji je predviđen za ovo područje, a već sudeći po prvoj fazi soja izgleda jako dobro. Ovo je mikrolokacija koja nije toliko osjetila sušu, dakle ima sve pogodnosti da se dobro razvije. Ovdje je bio čak i solidan raspored oborina koje su pale na tlo koje dobro drži vodu i očekujem da će prinosi ovdje biti u prosjeku prinosa u normalnim godinama, dakle neće biti nekog velikog podbačaja koji se ove godine može očekivati u ovoj kulturi – zaključio je Hrgović.

Prvim rezultatima branja soje bio je zadovoljan i vlasnik parcela na kojima se obavlja branje Ivan Šimetić koji se uzgojem žitarica, posebno soje, bavi 20-ak godina.

– Posjedujem oko 13 hektara zemlje, od toga 5,3 hektara pod sojom, sve na području naselja Vaška. Općenito gledano i s obzirom na uglavnom loše vremenske uvjete proteklih godina, zadovoljan sam kvalitetom i prinosima soje, a zadovoljan je i otkupljivač u naselju Novaki – rekao je Ivan napomenuvši da je u uzgoju ove mahunarke potrebno obratiti pozornost na neke važne stavke.

– Vrlo je važna gnojidba, ne smije se izostaviti ni prskanje, a dobrodošla je i folijarna prihrana. Važno je i navodnjavanje, ali imam tu sreću da ovdje zemlja dobro drži vlagu, a kako je napomenuo i savjetnik Hrgović, raspored oborina je bio solidan na ovom području. U svakom slučaju razmišljam o sistemu za navodnjavanje jer ne vjerujem da će iduće godine, zbog velikih vremenskih promjena biti puno bolje nego ove – rekao je Šimetić.

