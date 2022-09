Na području PU virovitičko-podravske obilježeni Dani sigurnosti u prometu: Policijski službenici pojačano kontrolirali pojas i korištenje mobitela

I ove su godine od 16. do 22. rujna na području Policijske uprave virovitičko-podravske obilježeni Dani sigurnosti u prometu, a uz to policijski službenici provodili su i pojačani nadzor prometa usmjeren na distrakciju – Focus on the Road, odnosno pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela.

U navedenom razdoblju policijski službenici su sankcionirali 73 sudionika u prometu zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 10 vozača zbog nepropisnog prijevoza djece i 29 zbog nepropisnog korištenja mobitela.

Osim usmjerenog pojačanog represivnog postupanja diljem županije je provedeno tridesetak preventivnih aktivnosti, prvenstveno usmjerenih na povećanje sigurnosti djece u prometu u provedbi preventivno–edukativne akcije “Poštujte naše znakove”, a na Dan bez poginulih u prometu – 21. rujna održane su edukacije učenika prvih razreda za sigurnije sudjelovanje u prometu u Ilmin Dvoru, Novakima, Čađavici, Noskovcima, Sopju, Suhopolju i Špišić Bukovici.

Cilj projekta je postignut – tijekom srijede, 21. rujna, na području policijske uprave nije bilo smrtno stradalih u prometnim nesrećama, a želja svih uključenih u ovaj projekt je da svaki dan na našim cestama bude dan bez poginulih.

(www.icv.hr, PU virovitičko-podravska)