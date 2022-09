Novo radno vrijeme i veća mogućnost plaćanja režija bez provizije na Gradskoj blagajni u Osijeku: Danas je svaka kuna važna

Zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin predstavio je novosti na takozvanoj Gradskoj blagajni u pothodniku na Trgu Ante Starčevića.

Među onim najbitnijima je proširenje radnog vremena pa je ono od danas (četvrtak) od ponedjeljka do petka od 7 do 19.30 sati, te subotom od 8.15 do 13 sati. Prije je blagajna u pothodniku radila od 8 do 14 sati samo radnim danima.

Osim toga od sada građani bez “provizije” mogu plaćati i račune za usluge Gradskog prijevoza putnika i dječjih vrtića u Osijeku. To je još dodatna pogodnost na dosadašnje plaćanje računa bez posebne naknade za komunalnu naknadu i uređenje voda, odvoz smeća, vodovod i usluge Ukopa (groblja).

-Danas je svaka kuna važna, vidimo što se događa s plaćama i divljanjem cijena – rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin te procijenio kako će u novom radnom vremenu i uz šest usluga koje se plaćaju bez provizije u pothodniku građani moći uštedjeti nešto novca i vremena.

Ured GPP-a u pothodniku preseljen je u gradsku blagajnu pa se tako uštedilo na još jednom trošku gradske uprave odnosno najmu i režijama.

Inače, Gradska blagajna otvorena je 17. lipnja 2020. godine i na njoj je do sada provedeno 534 tisuće novčanih transakcija, a njihov je ukupan iznos veći od 37 milijuna kuna.

(www.icv.hr, tj)