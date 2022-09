Obavijest Komunalnog Pitomača kupcima plina iz kategorije kućanstva

Zbog najavljenih poskupljenja plina Komunalno Pitomača d.o.o. jučer je na svojim službenim stranicama stavilo obavijest kupcima iz kategorije kućanstvo vezano za opskrbu plinom:

– Obavještavamo Vas da će Komunalno Pitomača d.o.o. sa danom 30.09.2022. godine raskinuti sve ugovore u registru obračunskih mjernih mjesta (ROMM-u). Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 23. rujna 2022. godine donijelo Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima, kategorija kućanstvo, kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom sa danom 30.09.2022. godine. Na temelju navedene odluke promjena opskrbljivača i početak pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo provest će se automatski. Nije potrebno slati obrasce za promjenu opskrbljivača Komunalno Pitomača d.o.o. prema opskrbljivaču u javnoj usluzi Gradskoj plinari Zagreb-opskrba d.o.o., nego će to opskrbljivači rješavati između sebe automatski. Svi naši kupci kategorije kućanstvo će postati kupci Gradske plinare Zagreb-opskrba d.o.o. od 01.10.2022. godine. Na ovaj način će svim kupcima biti zajamčena sadašnja cijena plina do kraja ogrjevne sezone tj. do 31.03.2023. godine – stoji u obavijesti.

(www.icv.hr)