Obilježena 31. obljetnica oslobađanja Jasenaša, prvog oslobođenog mjesta u Hrvatskoj u Domovinskom ratu

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, ogranak Virovitica, klub “Sokol” Milanovac, s Gradom Viroviticom i Virovitičko-podravskom županijom, obilježila je danas (subota) 31. godišnjicu oslobađanja prigradskog naselja Jasenaš kao prvog oslobođenog naselja u Domovinskom ratu. Program proslave započeo je svetom misom u župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca te odavanjem počasti hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na spomen obilježju u Milanovcu, a nastavio se Izvještajnim saborom UDVDR-a – Klub Sokol Milanovac na kojem je izvješće o radu Kluba u proteklom razdoblju dao predsjednik Zvonko Kožnjak.

Obljetnica je nastavljena prigodnim programom na Spomen obilježju u Jasenašu na kojem su, između ostalih, nazočili saborska zastupnica Vesna Bedeković, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, zamjenik župana VPŽ Marijo Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac, predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Fett-Škvarić, načelnik PU VPŽ Siniša Knežević sa suradnicima, voditelj Područnog odjela Ministarstva hrvatskih branitelja u Virovitici Anto Krišto, predsjednik MO Milanovac Mario Lukačević te predstavnici braniteljskih udruga.

Kao i svake godine, tih dana ponosa i slave prisjetio se predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga Virovitica i jedan od ratnih zapovjednika u 127. brigadi HV Zvonko Kožnjak, ističući tom prigodom hrabrost svih hrvatskih bojovnika u oslobađanju ovog strateški važnog položaja.

– Prvog rujna 1991. godine nakon niza provokacija i blokada većine prometnica koje povezuju virovitičko područje s bilogorskim selima, a ohrabreni uspjesima u ostalim dijelovima Zapadne Slavonije, bilogorski Srbi, tada samozvani četnici, s uspostavljenih položaja u selu Jasenaš na Bilogori, udaljenom oko 10 kilometara od središta grada Virovitice, izvršili su u poslijepodnevnim satima minobacački napad na selo Rezovačke Krčevine, pritom pogodivši, na sreću, praznu školu. Bio je to prvi dan školske godine i djeca su školu napustila nekoliko sati prije. U odlično provedenoj akciji na sreću nije bilo poginulih, ali je bilo ranjenih, od prvog ranjenog Drage Acmana oko 7 sati, do ranjavanja pet ljudi u oklopnom vozilu “Mikeš“ pogođenom protuoklopnim projektilom, među kojima je bio i dozapovjednik ZNG-a Jerko Romić. Od ove akcije bilogorski odmetnici nikada više nisu smogli snage i hrabrosti iz sela Jasenaša ugroziti Virovitičko područje, a u Jasenaš se ponovno ušlo nakon akcija oslobađanja vojnih objekata koje su provedene od 15. do 17. rujna – prisjetio se tih dana Zvonko Kožnjak.

Voditelj odsjeka Ministarstva hrvatskih branitelja i nekadašnji ratni zapovjednik bivše općine Virovitica Anto Krišto također se prisjetio događaja koji su prethodili oslobađanju Jasenaša.

– Već sa samom uspostavom RH, na nas je bacano “drvlje i kamenje” svih onih koji nisu željeli neovisnu i samostalnu Hrvatsku, a osim pogrda i prijetnji, bilo je i napada na naše sumještane kao i uhićenja. Jedno takvo uhićenje od strane agresora izvršeno je i u Jasenašu, a sposobnošću tadašnjih ljudi na važnim položajima, uspješno je obavljena razmjena i nitko nije stradao. Poslije toga krenulo se u oslobađanje Jasenaša, što je i briljantno obavljeno – rekao je Anto Krišto.

Svim braniteljima je na hrabrosti i požrtvovnosti zahvalio i načelnik PU VPŽ Siniša Knežević ističući oslobađanje Jasenaša kao početak otpora velikosrpskoj agresiji u Hrvatskoj.

– Jasenaš je prvo oslobođeno područje, a nakon toga su se redali uspjesi naših bojovnika oslobađanjem karaula i vojarne u Virovitici. Ovdje je došlo i do prvog naoružavanja hrvatskog naroda i uhićeni su prvi čelnici i domoljubi. Sve to navodi da se s pravom ističe da je Domovinski rat započeo u Virovitici – podsjetio je Siniša Knežević.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin redovno nazoči svim obljetnicama iz Domovinskog rata na ovom području i uvijek ističe da je to najmanje što možemo učiniti kao zahvalu hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

– Uopće nije potrebno napominjati da nije bilo hrvatskih branitelja ne bi bilo ni hrvatske države, a s posebnim zadovoljstvom mogu istaknuti da dio najhrabrijih branitelja u Hrvatskoj dolazi upravo s našeg područja. Ovdje je sve započelo da bi se kasnije nastavilo s uspješno izvedenim ratnim akcijama i operacijama u Hrvatskoj i BiH što je na kraju i rezultiralo briljantnom pobjedom. Naša je dužnost sačuvati istinu o Domovinskom ratu i našim braniteljima, bilo kroz obilježavanje obljetnica, bilo kroz materijalnu građu koja se čuva u Državnom arhivu u Virovitici, a također i u muzejskom postavu o Domovinskom ratu, a kasnije i u budućem Domu hrvatskih branitelja u Virovitici – napomenuo je Ivica Kirin.

Svim hrvatskim braniteljima na hrabrosti i nesebičnosti zahvalio je i zamjenik župana Marijo Klement.

– Hvala vam na svemu što ste u tim sudbonosnim danima učinili za naš grad i županiju, a također i na svemu što danas činite da se istina o Domovinskom ratu uvijek pronosi i nikad ne zaboravi. Važno je to za nas, ali i za buduće generacije koje dolaze iza nas, jer novija hrvatska povijest započinje upravo događajima u našim krajevima – napomenuo je Marijo Klement.

Na kraju se svim nazočnima obratila i saborska zastupnica Vesna Bedeković.

– Hvala vam za hrabrost i što ste spriječili da Jasenaš za Viroviticu postane ono što je Borovo selo postalo za Vukovar. Nikada se ne smije zaboraviti i uvijek treba isticati da je Jasenaš prvo oslobođeno mjesto u Hrvatskoj. Oni stariji to znaju, pa čak i dio onih mlađih, ali o tome trebaju znati svi koji sad žive i koji će doći iza nas. Voljela bi da uz nas starije na ovim obljetnicama iz Domovinskog rata, pa tako i u ovoj u Jasenašu, vidimo i mlada lica onih ljudi koji će kad nas ne bude bilo pronositi ovu istinu dalje pokoljenjima koja dolaze – napomenula je Vesna Bedeković.

