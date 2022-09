Odavanjem počasti i sportskim igrama obilježena 31. obljetnica oslobađanja virovitičke vojarne

Na današnji dan, 17. rujna prije 31 godinu oslobođena je virovitička vojarna te je tako područje bivše općine Virovitica oslobođeno od neprijatelja. U organizaciji HVIDR-e Virovitica, svečanost obilježavanja započela je svetom misom za sve poginule i umrle hrvatske branitelje u crkvi sv. Roka, a nastavljena je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Gradskom groblju u Virovitici kod Spomen obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, te na grobu bojovnika Vladimira – Grge Vampovca koji je smrtno stradao u akciji oslobađanja vojarne.

Svečanost je nastavljena na Vegeški gdje je održan i prigodni program na kojemu su, uz predstavnike braniteljskih udruga i ostale goste, nazočili i predstavnici VPŽ, Grada Virovitice, Ministarstva hrvatskih branitelja te PU VPŽ.

Tom prigodom sve nazočne je u ime organizatora ove svečanosti pozdravio predsjednik udruge HVIDR-a Virovitica Mirko Poljanac, a o ovom za Viroviticu vrlo važnom događaju u uvodu je govorio nekadašnji predsjednik ratne općine Virovitica, sad voditelj Područnog ureda Ministarstva hrvatskih branitelja u Virovitici Anto Krišto.

– Prisjetimo se da je nakon 3. rujna 1991. i prve oslobodilačke akcije u Hrvatskoj, oslobođenja virovitičkog prigradskog naselja Jasenaš, a 15. rujna oslobađanja karaula u Novom Gracu i Terezinom Polju te 16. rujna oslobođenja skladišta Šištat, na red došla i vojarna u Virovitici. U akciji oslobađanja sudjelovalo je preko 400 pripadnika samostalnog bataljuna 127. brigade HV-a, policije te rezervnog sastava policije koji su u noći sa 16. na 17. rujna, nakon uzaludnih pregovora s komandantom „Kasarne“ o mirnoj predaji, započeli napad. Oko 7 sati, nakon žestoke pucnjave, ostvarili su izravnu telefonsku liniju sa zapovjedništvom vojarne kada se predalo svih 185 vojnika, a predali su i znatnu količinu oružja i minsko-eksplozivnih sredstava koji su bili od presudne važnosti u kasnijim akcijama prilikom oslobođenja područja zapadne Slavonije – napomenuo je Anto Krišto.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin rekao je da je oslobađanje ovih prostora i sprječavanje ulaska neprijateljskih snaga u Viroviticu i bivšu općinu Virovitica najznačajniji događaj novije virovitičke povijesti.

– Čestitam i zahvaljujem našim bojovnicima na briljantom uspjehu tih dana na početku Domovinskog rata. Iz tog i drugih razloga svaki put napominjemo da se ovi događaji ne smiju prepustiti zaboravu, tim više što ima sve manje onih koji su u tom sudjelovali. Stoga ćemo učiniti iskorak u tome. Na značajnijim obljetnicama poput ove s nama će biti i mlađa generacija, djeca i unuci naših bojovnika koji će izravno biti uključeni u program ovakvih manifestacija, te na taj način steći znanje i iskustvo da s održavanjem obljetnica iz Domovinskog rata nastave i dalje, jer ovo se ne smije zaboraviti – zaključio je gradonačelnik Ivica Kirin.

S tim se složio i župan VPŽ Igor Andrović koji je dao podršku ovom zaključku te obećao svesrdnu suradnju u tome.

– Prijedlog da se i mlađe generacije uključe u program održavanja obljetnica hvale je vrijedan, a naši branitelji ti svi naši žitelji koji su bili svjedoci tog vremena, to uistinu i zaslužuju. Dobro se sjećamo neprijateljskih zamisli da Viroviticu pripoje granici “Velike Srbije”, a upravo zahvaljujući hrvatskim braniteljima i hrvatskoj policiji to nije ostvareno i živimo u slobodnoj Hrvatskoj. S obzirom da je Virovitica dala veliki obol u Domovinskom ratu i zbog istine da je rat za Hrvatsku započeo u Virovitici, mi Virovitičani i žitelji bivše općine Virovitica, te naraštaji što dolaze iza nas, uvijek moramo to znati i poštivati – naglasio je župan Igor Andrović koji je još jednom zahvalio svim braniteljima, čestitao im ovu važnu obljetnicu te otvorio sportske igre branitelja u disciplinama viseća kuglana, belot i elektronski pikado.

Obilježavanju su nazočili i zamjenik župana VPŽ Marijo Klement, zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac, predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett Škvarić, te u ime PU VPŽ zamjenik načelnika Nenad Križić sa suradnicima.

Medalje najuspješnijima uručila je zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac.

U visećoj kuglani najuspješniji su bili Mirko Vuletić i Branko Zec iz ekipe UDVDR-a ogranak Taborište. Slijede Franjo Sterle i Damir Krklec HVIDRA Orahovica te Antun Gutić i Stjepan Vrbos HVIDR-a Virovitica.

U belotu su prvo mjesto osvojili Mirko Poljanac i Tomislav Herceg iz HVIDR-e Virovitica, ispred Nikole Teskere i Stipe Kudusa UHBDR klub 50. samostalni bataljun te Josipa Viljevca i Zvonimira Zdjelara iz HVIDR-e Virovitica.

U elektronskom pikadu prvo mjesto osvojili su Stjepan Varaždinac i Robert Kuzmić iz HVIDR-e Orahovica ispred Blaženke Nađ i Tadije Barišića HVIDR-a Slatina i Josipa Hajmašija i Milana Đuradina iz HVIDR-e Virovitica.

