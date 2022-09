Orahovčani na krilima Strmečkog slomili Slaviju, drugo kolo Hrvatskog kupa izborili i Slatinčani u preokretu protiv Đakova

Rukometaši Orahovice odigrali su prvu službenu utakmicu ove sezone u kojoj nastupaju u 2. HRL Istok. Bila je to utakmica 1. kola Hrvatskog rukometnog kupa regije istok u sklopu kojeg su Orahovčani na svom parketu ugostili Slaviju iz Starog Petrovog Sela, svoje velike sportske prijatelje.

Orahovčani se nervozno ušli u utakmicu što je rezultiralo s 0:4 na početku, no vrlo brzo kvaliteta je došla na svoje i nošeni briljantnim Stjepanom Strmečkim te odličnim obranama vratara Domagoja Steinera, momčad Tomislava Prebega okrenula je rezultat u svoju korist i na odmor otišla s +2 (13:11). U drugom dijelu Orahovčani su dominirali i vrlo brzo podigli razliku na +7 (18:11), da bi do kraja održavali rezultat i na kraju zaključili veliku pobjedu s uvjerljivih +8 (29:21).

U redovima Orahovice najefikasniji je bio ubojiti i nezaustavljivi Stjepan Strmečki s 11 postignutih pogodaka, a pratio ga je Domagoj Kiš s 5. U ovoj utakmici predstavila su se i dva pojačanja, vratar Dinko Brkić koji je zadnji nastup imao u NEXE-u, kao i Luka Kuricek. U redove Orahovice još su stigli povratnik Domagoj Kiš, također iz NEXE-a, te Josip Brnjak koji je u redove Orahovice stigao iz Trnovca.

-Krenuli su malo nervozno, ali vrlo brzo se sve poklopilo i nastavak smo odradili odlično te na kraju zasluženo slavili. Moram reći da me malo brine taj odaziv, odnosno mogućnost odaziva na treninge jer nam je dosta igrača na fakultetima, rade, a već u subotu igramo prvo kolo i teško je bilo što uigrati. Ipak, imamo odličnu momčad, doveli smo i određena pojačanja i potpuno vjerujem da ovi dečki mogu puno. U subotu idemo u Osijek gdje nas čeka druga ekipa Osijeka i siguran da će to biti neizvjesna utakmica do posljednje minute. Očekujem ove sezone borbu za sredinu tablice jer ovo je jaka liga, ali to je ono što smo zajedno priželjkivali i evo sada se ostvaruje. Orahovici je definitivno mjesto u ovom rangu natjecanja, ovi dečki i ovaj grad to zaslužuju i zato pozivam publiku da nas kroz sezonu podrže, a mi ćemo im to svim silama pokušati vratiti – rekao je trener RK Orahovica Tomislav Prebeg.

RK Orahovica – RK Slavija 29:21

Orahovica: Domagoj Steiner, Marko Cingel 2, Igor Stojić, Ivan Žiška, Tomislav Rotim 1, Domagoj Kiš 5, Dinko Brkić, Luka Kuricek 2, Stjepan Strmečki 11 (4), Marin Poljak 4, Patrik Sambolec i Mihael Horvatek 3. Trener: Tomislav Prebeg.

Rukometaši Slatine u prvom kolu Hrvatskog kupa došli su do pobjede na gostovanju u Đakovu, kod istoimene domaće momčadi. Već dio utakmice Slatinčani su imali minimalnu prednost.

Krajem prvog dijela utakmice u nekoliko navrata momčad Đakova je bila u prednosti, pa se na odmor otišlo rezultatom 16:15 za Đakovo. U drugom dijelu igrači Slatine ponovno preuzimaju kontrolu utakmice i postepeno se rezultatski odvajaju i dolaze do pobjede 35:29. Ovim trijumfom plasirali su se u drugo kolu kupa Hrvatske u regiji Istok.

Najefikasniji u slatinskim redovima bili su Marin Greganić, Igor Dragojević i Benjamin Hankić s po šest zgoditaka.

RK Đakovo – RK Slatina 29:35

Slatina: Lovro Frajhaut, Ivan Horvat 4, Noa Fazekaš, Marin Greganić 6 (1), Rok Kekez 1 (1), Tin Baćani, Ivan Repić 5, Domagoj Bot 1, Nikola Brnada, Igor Dragojević 6, Antonio Butorac, Ivan Lukac 2, Matija Lisinski 3, Benjamin Hankić 6 (3), Mario Šomođi i Ivan Berkec 1. Trener: Viktor Frajhaut.

(www.icv.hr, vg, mš, foto: V. Grgurić)