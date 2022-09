PITOMAČA – SUHOPOLJE 4:0 Sjajni Nikola Plavšić odličnu partiju u županijskom derbiju ‘okrunio’ hattrickom i ‘poslao’ Grofove na dno ligaške ljestvice

Nogometaši Pitomače upisali su i treću ovosezonsku pobjedu, a svoj dan imao je Nikola Plavšić koji se s tri lijepa pogotka u županijskom derbiju protiv Suhopolja, ujedno i svog bivšeg kluba, pobrinuo za nastavak stopostotne serije momčadi stratega Ivana Presečana.

Suhopoljčani su na Gmanje stigli bez bodova iz prva dva kola, ali ohrabreni činjenicom da su sastav sredinom tjedna pojačala dva brazilska igrača, međutim, zaigrao je samo Rian Henrique da Silva Brito, ali nije bilo pomoći. Desetkovani sastav Grofova, bez Lončara, Marina i Marka Sertića, Kirina i Lacha, pokazao je vrlo malo i na kraju upisao novi, uvjerljiv poraz i zasjeo na samo dno ligaške ljestvice.

Pitomačani, koji također nisu bili kompletni, u prvom dijelu susreta postigli su tek jedan pogodak i to ne bilo kakav. Nikola Plavšić izveo je fantastičan slobodan udarac u 16. minuti i zaradio veliki pljesak navijača obje momčadi. U nastavku prvog dijela u nekoliko se odličnih šansi našao razigrani Ante Pavličević, ali zaustavio ga je sjajnim intervencijama gostujući vratar Filip Buđak. S druge strane zaprijetili su Šantavec i Kucljak, ali njihovi udarci bili su bezopasni za Zdelara. Najbolju gostujuću šansu imao je Fran Prister nakon povratne lopte, ali pogodio je vanjski dio mreže.

Nastavak susreta u potpunosti je pripao Pitomačanima koji su ubacili u višu brzinu i postigli još tri pogotka. U 56. minuti, nakon jednog ‘flipera’ u gostujućem šesnaestercu, lopta dolazi do Plavšića, a ovaj jakim udarcem pod samu gredu povećava domaću prednost na 2:0. Isti igrač u 80. minuti išao je po svoj prvi ovosezonski hattrick i to iz kaznenog udarca kojeg je izborio rastrčani Babić, ali zatresla se greda. Samo minutu kasnije Presečanova momčad nadmudrila je obranu Suhopolja iz uvježbanog slobodnog udarca, ali strijelac pogotka nije bio domaći, već gostujući igrač. Svog vratara, u pokušaju izbijanja lopte matirao je Marko Čolić.

I onda, u samom finišu utakmice, pitomačka ‘osmica’ iskupila se za ranije promašeni jedanaesterac. Konačnih 4:0, na asistenciju Ivana Kovačeca postavio je Nikola Plavšić u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Momčad Suhopolja u drugom dijelu bila je bez prave šanse, a veliko nezadovoljstvo igrom, kao i situacijom općenito iskazao je gostujući strateg Damir Pemper.

-Ne mogu biti zadovoljan pristupom u ovoj utakmici, kao ni s igrom u prva dva kola. Mi smo primili 19 golova, a nismo zabili niti jedan i to izgleda jako loše. Nadam se da ćemo se idući tjedan ekipirati i da će sljedeća utakmica pokazati neke rezultate. Uz pridošla dva Brazilca, imamo u planu još neke igrače koji bi se trebali priključiti momčadi već sredinom idućeg tjedna, pa ćemo vidjeti kako će to sve skupa izgledati. Imamo plan i nadam se da ćemo ga uspješno realizirati. U slučaju da ne uspijemo, imat ćemo velikih problema u nastavku sezone – rekao je Pemper.

Domaći trener Presečan, za razliku od prva dva susreta, nije bio previše zadovoljan igrom, ali tri boda su u ‘džepu’.

-Čestitam momčadi iz Suhopolja na borbi i želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Svjesni smo da imaju određenih problema i nadam se da će ih što prije prebroditi. Što se nas tiče, mogli smo dati puno više u ovoj utakmici, ali zadovoljni smo rezultatom i time što smo upisali nova tri boda i nastavili stopostotan niz. Jako sam sretan zbog ekipe, a posebno zbog Nikole Plavšića kojeg bi izdvojio kao igrača utakmice – naglasio je Presečan.

Epitet igrača utakmice u županijskom derbiju pripao je Plavšiću, koji iz poštovanja prema svom bivšem klubu, pogotke, naravno, nije slavio.

-Bili smo puno bolja momčad bez obzira što je Suhopolje u takvoj situaciji kakvoj je, nama je žao što je tako, ali to je derbi i uvijek je prisutan naboj, svi ulazimo sto posto. Smatram da smo dobro odigrali i da je moglo biti puno više golova s naše strane. Iako je trener izjavio da sam ovu utakmicu jedan od boljih igrača na terenu, smatram da smo svi odlično odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, nakon prvog u kojem smo se malo tražili. U nastavku smo promijenili sustav igre kojim igramo već dvije – tri godine i odmah je to bila druga priča. U Suhopolju sam odrastao, to je moj drugi dom i zbog toga nisam pretjerano slavio, a dečkima želim uspješan nastavak sezone – zaključio je Plavšić.

Pitomača – Suhopolje 4:0

Igrač utakmice: Nikola Plavšić

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo i A. Fawzy)