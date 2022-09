Policija poslala obavijest: Za vrijeme prolaska natjecatelja CRO Racea promet će na ovim dionicama biti zatvoren

Danas (utorak) je počela prva etapa utrke CRO Race na relaciji Osijek – Ludbreg. Sukladno vremenskom planu utrke, uzimajući u obzir prosječnu brzinu kretanja natjecatelja, očekuje se da će se utrka na području Virovitičko-podravske županije odvijati između 12.55 i 14.45 sati.



Za vrijeme prolaska kroz područje ove Policijske uprave, natjecatelji će se kretati državnom cestom broj 34 na relaciji Čađavački lug-Slatina, potom državnom cestom 69 kroz Slatinu, te nastavljaju županijskom cestom 4296 do križanja sa državnom cestom 2 u Sladojevcima. Od Sladojevaca je kretanje trase državnom cestom 2 do kružnog toka na križanju ulica Stjepana Radića i Vinkovačke u Virovitici, nakon čega se nastavlja ulicama Virovitice, Stjepana Radića, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg kralja Tomislava, Trg kralja Zvonimira, ul. J.J. Strosmajerova. Na izlasku iz Virovitice kod „dijamanta“ se trasa vraća na državnu cestu 2 od Korije do izlaska iz županije nakon Kladara.



– Kako je za potrebe utrke potrebno da na kolniku prometnice kojom se utrka odvija nema drugih sudionika u prometu osim natjecatelja i njihovih vozila iz pratnje, molimo sve vozače da postupaju sukladno uputama odnosno znakovima policijskih službenika i redara koji će na pojedinim lokacija vršiti zatvaranje prometa na trasi kretanja natjecatelja odnosno uoči dolaska natjecatelja neće dozvoliti uključivanje vozila na trasu biciklističke utrke.



Apeliramo na vlasnike teretnih vozila, da svoja vozila u vrijeme održavanja utrke preusmjere na ostale prometne pravce jer će se ista privremeno isključivati iz prometa.



Gledatelje utrke molimo da ne stoje na kolniku odnosno da utrku promatraju s pozicija koje se nalaze van kolnika na sigurnoj udaljenosti od ruba kolnika, kako na iste ne bi naletjeli natjecatelji.



Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i postupanje sukladno znacima i naredbama policijskih službenika te uputama redara utrke – poručili su iz PU Virovitičko-podravske.

