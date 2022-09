Posjetili smo OPG Horvat iz Klokočevaca i njihovu farmu magaraca: Ove simpatične životinje privlače i brojne posjetitelje

Saša Horvat iz Klokočevaca u općini Đurđenovac jedan je od najvećih uzgajivača ovaca poznate francuske pasmine Ile de France u Osječko-baranjskoj županiji. On i njegova supruga Marija, zajedno s troje djece odlučili su imati nešto svoje. Od planiranja i skromnih početaka do jednog od najvećih OPG-ova u županiji, ali ni tu nije kraj, nego, kako veli Saša, uvijek valja „širiti vidike“.

Upravo su ti „širi vidici“ bili razlog našem posjetu vrijednom OPG-u Horvat iz Klokočevaca, ali ne zbog njihove najjače strane, ovčarstva, nego zbog jedne vrlo zanimljive grane stočarstva – uzgoja rasplodnih magaraca. Čuli smo da Saša ima 35 „moćnih“ mužjaka koji plijene poglede mještana, putnika namjernika, ali su za njih zainteresirane i mnoge farme.

Farma ili, kako Saša veli, pašnjak s popratnim objektima nalazi se na samom izlazu iz Klokočevaca. Pogled je više nego lijep, stado veselih magaraca trčkara po ograđenom pašnjaku, a kada se zaustavite da ih pogledate, uzvraćaju vam sa svojim karakterističnim glasanjem i to u glas. No s obzirom da su od prvog susjeda udaljeni oko par stotina metara to i nije neki problem, ni za ljude ni za magarce.

Dočekao nas je Saša okružen svojim četveronožnim ljubimcima, a mi smo im se pridružili pa u toj gomili više nisi znao tko je, a tko nije magarac. Kada smo napravili nekoliko fotografija, dvonošci su se malo udaljili od četveronožaca, što zbog gužve, što zbog buke koju su od dragosti napravili četveronožni veseljaci.

– Magarci su zanimljive i simpatične životinje i nisu teški za održavanje. Nisu zahtjevni, znaju brinuti sami o sebi, a pokazalo se da mogu donijeti i novac. Naime dok se ne počneš baviti uzgojem, ni sam ne znaš koliko uopće ima farmi magaraca – rekao nam je Saša kojemu su puni džepovi mobitela jer osim što uzgaja ovce i magarce i posjeduje oko 15 hektara voćnjaka zasađenih raznim voćem, ujedno je i tajnik tamošnjeg nogometnog kluba, suprug i otac troje djece, uistinu svestran sa samo 41 godinom starosti.

– Ne znam za odmor i za sada mi ga ne treba puno. Svi u obitelji navikli smo raditi i voljeti ono što radimo. Da nije ljubavi prema poljoprivredi i uzgoju ne bi bilo ni rezultata, a drago mi je što ste došli upravo zbog magaraca jer uzgoj tih životinja nije toliko čest kao npr. uzgoj koza, ovaca ili peradi – rekao je Saša, dodavši da na njegovu farmu dolaze magarci stari oko šest do sedam mjeseci pa ih uzgajaju dok ne napune tri godine starosti, odnosno dok ne budu spremni za rasplod.

– Tada dio njih iznajmljujemo za rasplod, a dio njih prodamo. Zanimljiv je podatak da u Hrvatskoj ima samo oko 3.000 muških magaraca. Samim tim oni spadaju u zaštićenu pasminu kojoj prijeti izumiranje, a drago mi je da je to prepoznala i Republika Hrvatska i uključila se u hvalevrijedan projekt zaštite tih životinja podijeljenih u tri pasmine: primorsko-dinarska, sjeverno jadranska i istarska pasmina. Posjedujem sve tri pasmine i od države dobivam 1.800 kuna po grlu za razdoblje od godinu dana. Naravno u uzgoju ovih životinja podržava me i Osječko-baranjska županija, kao i Općina Đurđenovac, na čemu im zahvaljujem. Sve to daje mi dodatni elan da nastavim s time i dalje, što više jer su mi magarci uistinu simpatični – priča Saša, opisujući svoje magarce kao pitome i nezahtjevne životinje.

– Mirno pasu travu na pašnjaku, dodam im u ishranu i zobi, kukuruza i drugih žitarica, a primijetio sam da izuzetno vole jabuke kojima obilujemo. Jedu sve, pa čak i žireve koji padnu s hrastova na pašnjaku. Cijela obitelj veseli se ovom magarećem društvu, a drago nam je vidjeti i zainteresirane prolaznike, posebno djecu koja često posjećuju našu farmu, jer jedno je plišani magarac, a drugo pravi – rekao nam je vlasnik OPG Horvat, Saša Horvat iz Klokočevaca. (www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)