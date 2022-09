Povratak u školske klupe: Pred prvašićima novo životno poglavlje, pred školama novi izazovi

Nakon dugog, toplog i bezbrižnog ljeta od ponedjeljka, 5. rujna, u školske klupe su se vratili njihovi stanari. Dok je nekima prvi dan škole već dobro poznata „rutina“, onima najmlađima, prvašićima, to je novo iskustvo i prvi korak u obrazovanju.

U povodu nove školske godine razgovarali smo s ravnateljima osnovnih škola s područja Virovitice. Osim informacija o izvođenju nastave otkrili su nam i kako je na njihove škole utjecalo trenutno poskupljenje energenata, te kakve mehanizme imaju za hvatanje u koštac s nadolazećim.

IVICA TOMLJANOVIĆ, RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ

U klupama ove jeseni 80 prvašića

Novu školsku godinu Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica počela je s 690 učenika, od kojih je njih 535 u matičnoj školi, a 155 u pet područnih škola. Onih koji prvi put sjedaju u školske klupe, đaka prvaka, ove je godine 80 – 40 je u matičnoj školi i 40 u područnih školama.

Kako otkriva ravnatelj Ivica Tomljanović, osim za novopečene učenike, prvi dan škole, koji puno znači i djeci i njihovim roditeljima, ove je godine uspješno prošao. Također, puno im znači i produženi boravak koji škola organizira.

– U produženom boravku je 60-ak učenika, prvenstveno prvih razreda matične škole. Tri učiteljice razredne nastave pokrivaju tri skupine produženog boravka i jedan razred, posebni razredni odjel – istaknuo je I. Tomljanović, te dodao kako OŠ IBM već treću godinu uspješno provodi organizacijski preustroj što se tiče jednosmjenskog rada. Tako su se u jednosmjenskoj nastavi učenicima od 1. do. 4. razreda ove godine pridružili učenici 5. razreda.

– To je standard koji se želi postići, ukoliko ga možete logistički i infrastrukturno podržati – zaključuje I. Tomljanović.

Na temu nadolazeće jeseni i zime, s kojima dolaze i velika poskupljenja energenata, ističe:

– Iako je broj učenika nažalost u opadanju, kvadratura zgrada je ostala ista. Naš osnivač Grad Virovitica je napravio dobre projekte. Brlići su, zahvaljujući energetskoj obnovi, uspjeli doći do značajnih ušteda. Osim toga, obnovljene su i naše područne škole. Optimizirali smo potrošnju i pokušat ćemo biti štedljivi – istaknuo je I. Tomljanović.

Iako se škola trudi biti kvalitetan dom znanju i svojim učenicima, često ono od čega se sastoji taj dom, poput zidova i vanjskih instalacija, bude na meti vandala. Škola će sankcioniranjem naplatiti velike financijske štete, no puno važnije je prevencijom se pobrinuti da do nje niti ne dođe.

– Ugraditi veliki broj kamera da bismo štitili objekte je velik i, odgovorno tvrdim, bačen novac. Škole ne bi trebale biti zone u kojima ćemo dizati ograde sa šiljcima. Stoga apeliram na roditelje da oni moraju znati gdje je njihovo dijete i što ono radi – zaključuje I. Tomljanović.

SANJICA SAMAC, RAVNATELJICA OSNOVNE ŠKOLE „VLADIMIR NAZOR“ VIROVITICA

U školi 670 učenika, a u razrednoj nastavi tri “paralelke“

Novu školsku godinu u klupama Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Virovitica dočekalo je 670 učenika. Od tog broja, njih 587 pohađa matičnu školu, 46 Područnu školu Podgorje, 25 Područnu školu Korija, a 12 su učenici Područne škole Đurađ.

Ove godine prvašića u svojim „redovima“ škola ima 51 u matičnoj školi, te 9 u Koriji, 4 u Đurađu i 8 u Podgorju.

Nastava u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“, kako objašnjava njena ravnateljica Sanjica Samac, vodi se u dvosmjenskom radu i zbog broja učenika nema izgleda da pređe u jednosmjenski.

– Imamo tri „paralelke“ od 1. do 4. razreda, što je 12 razrednih odjela, šest ih je u dopodnevnoj i šest u popodnevnoj smjeni, izmjenjuju se tjedno. U predmetnoj nastavi od 5. do. 8. razreda imamo po četiri razredna odjela. Već pet godina imamo dva ili tri razredna odjela s učenicima s djelomičnom integracijom. Oni su na svim obrazovnim predmetima u svom posebnom odjelu, a na odgojne predmete i one vezane uz kulturu odlaze u redovite razrede. Tu je i produženi boravak za koji također moramo osigurati učionice – ističe S. Samac te dodaje kako je u produženom boravku više od 50 učenika, od kojih je 21 prvašić, o kojima brigu vode tri učiteljice.

Osim brige o učenicima i učiteljima, ravnateljima škola jedna od najvećih briga trenutno su energenti, odnosno njihovo veliko poskupljenje. Otkako je izgrađena, OŠ „Vladimir Nazor“ nije imala energetsku obnovu, no to će se, kako otkriva S. Samac, uskoro promijeniti.

– S osnivačem Gradom Viroviticom krenuli smo s energetskom obnovom i zaista se puno toga napravilo: solarni paneli za energiju, novi radijatori i podizači topline, vanjska stolarija i ovojnica, sve ono što će podići učinkovitost korištenja bilo koje energije koja se koristi u školi. Čeka se raspisivanje natječaja. Nadam se da će to proći i da ćemo za dvije godine, koliko bi trajala energetska obnova naše škole, dobiti modernu energetski učinkovitu zgradu – zaključila je S. Samac.

Dok tema energetske obnove škole veseli njene „stanare“, jedna druga se nerijetko, kao tamni oblaci, nadvije nad svakodnevnim životom OŠ „Vladimir Nazor“ Virovitica.

– Oko svake naše škole, matične ili područne, imamo prostor u kojem djeca mogu provoditi svoje slobodno vrijeme, uživati i družiti se, zato je i napravljen. Nažalost svjedoci smo njihova uništavanja i vandalizma, rade se štete. Iako su to izolirani slučajevi, mislim da se zaista trebaju sankcionirati jer ni osnivač ni škola nemaju toliko financijskih sredstava za stalnim obnavljanjem – ozbiljno ističe S. Samac.

IVAN MIKOLIĆ, RAVNATELJ KATOLIČKE OSNOVNE ŠKOLE VIROVITICA

Ove godine imamo naše prve osmaše

Na pitanje kakvo je stanje u Katoličkoj osnovnoj školi Virovitica što se nove školske godine tiče, njen ravnatelj Ivan Mikolić ponosno odgovara kako su „brojevi“ dobri osmu godinu za redom.

– U 1. razred je upisan 41 učenik, ukupno ih u školi imamo 238, a nakon osam godina došli smo i do osmog razreda. Imamo po dva razredna odjeljenja u razrednoj nastavi i po jedan od 5. do 8. razreda. U produženom boravku imamo 76 učenika – otkriva I. Mikolić te ističe kako je, što se nastave u smjenama tiče, u Katoličkoj osnovnoj školi situacija „obrnuta“ nego u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ i Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić.

– Mi smo od osnivanja uvijek imali jednosmjenski rad, no porastom razrednih odjela i djece ove smo godine morali prijeći na privremeni rad u dvije smjene. Naime, planiramo u potkrovlju zgrade osigurati pet novih učionica koji će poslužiti kao STEM učionice, ali i rasteretiti školu. Nastojali smo ublažiti proces, ostavili smo razrednu nastavu u prijepodnevnoj smjeni, a predmetna se rotira – rekao je I. Mikolić.

Baš kao i ostali ravnatelji osnovnih škola, i ravnatelj Katoličke osnovne škole svjestan je da će nadolazeća sezona jesen/zima biti izazovna zbog povećanja cijene energenata.

– Kao i kod ostalih, svi uvjeti su nam izazov. Imamo podršku i Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, naročito kada je u pitanju dobivanje decentraliziranih sredstava iz državnog proračuna. To olakšava i osnivaču da ovo lakše prebrodimo. Prije tri godine smo prošli energetsku obnovu i prilike za uštedu su dobre – zaključio je I. Mikolić, dodavši kako će provoditi i edukaciju za djelatnike kako bi svi bili poučeni o podešavanju sustava i racionaliziranju.

(www.icv.hr, eat, Foto: OŠ IBM, OŠ Vladimir Nazor, Katolička OŠ u Virovitici)