Pred nama pravi jesenski kišni dani: Donosimo vremensku prognozu

U protekla 24 sata na području Virovitičko-podravske županije palo je između 10 i 20 mm ili (l/m2) oborine, ponegdje i više. Kiša i dalje pada, a nestabilno i promjenjivo vrijeme će se zadržati u nastavku tjedna. Najviše kiše tijekom rujna palo je 2010. godine 243,7 mm, najmanje 1986. godine 16,4 mm. Od početka rujna na području Virovitice palo je oko 174 mm oborine. Višegodišnji mjesečni rujanski prosjek oborina na području Virovitice je 74.3 mm.

Nakon niza sušnijih mjeseci, rujan će okarakterizirati kao kišovit ili vrlo kišovit mjesec. Pred nama je nestabilniji i promjenjiviji vremenski period. Povremene oborine već smo imali tijekom dana, mjestimice i izraženije. U danima pred nama očekujemo čestu kišu ili grmljavinske pljuskove koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Zbog toga je i DHMZ za danas i sutra izdao prvi stupanj upozorenja (žuto) za područje Virovitičko-podravske županije.

Mogućnost izraženijih grmljavinskih pljuskova, obilnije oborine te vjetra na udare jakog do olujnog. Do kraja tjedna na području Virovitičko-podravske županije očekujemo obilniju oborinu. Između 10-30 mm ili (l/m2) oborine, ponegdje i više. Mogućnost je izoliranih bujičnih poplava, tuče te na udare umjerenog do jakog vjetra promjenjivog smjera. Temperature zraka bez znatnije promjene. Temperature zraka u tjednu pred nama u potpunosti će odgovarati dobu godine. Jutarnje temperature zraka do kraja tjedna očekujemo između 10°C i 13°C, a najviše dnevne između 19°C i 24°C. Vjetar slab do umjeren, na udare i jak pretežno južnih smjerova. Tijekom utorka u drugom dijelu dana prolazno u okretanju na sjeverne smjerove. UV- indeks nizak i umjeren. U jutarnjim, ali i večernjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

U tjednu pred nama teško je izdvojiti dan kada neće biti barem malo kiše ili kratkotrajnih pljuskova. Kada bi morao reći u kojem će vremenskom periodu biti najmanje oborine ili vjerojatnost za suho vrijeme, na osnovu trenutnih prognostičkih izračuna rekao bi, utorak u prvom dijelu dana, srijeda, četvrtak prvi dio dana i možda subota. Kad smo u jesenskim vremenskim uvjetima sve je ovo tek mogućnost, vremenskom ishoda. Tako da kišobran svakako treba imati blizu sebe, a po pitanju vremenskih uvjeta svakodnevno pratiti vremenski izvještaj.

(www.icv.hr, kp)