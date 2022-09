“SoliDARE”: Djelatnik CK Našice Dorijan Lamot u Rumunjskoj sudjeluje na susretima voditelja programa Europskih snaga solidarnosti

Djelatnik Crvenog križa Našice Dorijan Lamot odabran je s još tri osobe iz Hrvatske za odlazak na susrete voditelja programa Europskih snaga solidarnosti u Temišvar (Rumunjska) od 20. do 24. rujna. Na susretu sudjeluje više od 100 mladih iz cijele Europe.

Resursni centar Europskih snaga solidarnosti zajedno s Rumunjskom nacionalnom agencijom (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale) i Poljskom nacionalnom agencijom (Foundation for the Development of the Education System) održavaju manifestaciju “SoliDARE” kojoj je cilj okupiti voditelje programa Europskih snaga solidarnosti kako bi se razmijenila iskustva i kontakti te stvorila Europska mreža organizacija sa zajedničkim interesima zbog odlične suradnje u budućnosti.

Odlazak u Rumunjsku sufinanciran je od strane Agencije za mobilnost i programe Europske Unije, dok su smještaj i prehrana osigurani od strane organizatora.

(Crveni križ Našice)