SPORTSKI VREMEPLOV Završeno prvo prvenstvo županijske malonogometne lige: NL No Limitu prvenstvo, Uraganu ‘fair play’, Dario Podnar najbolji strijelac

Iz arhive Virovitičkog lista:

Malonogometaši NL No Limit pobjednici su prve sezone ŽMNL igrane pod okriljem virovitičko-podravskog ŽNS. Prva sezona uvijek se najviše pamti, pa će tako biti upamćen i uspjeh ekipa NL No Limit koja je osvajanjem naslova stekla pravo nastupa u 2. HMNL Istok.

– Mi smo ostvarili ono što smo i najavili uoči sezone kada smo svima dali do znanja da želimo biti prvi i od jeseni igrati u 2. HMNL. Naslov prvaka smo proslavili i sada nam slijede pripreme za drugu ligu. Posla je dosta, treba osigurati novac, uvjete, mlade uzraste, ali vjerujem da ćemo u tome, uz pomoć sponzora, uspjeti. Zanimanja ima i vjerujem da ćemo od jeseni igrati drugoligaško prvenstvo – kaže Tomislav Filipović, alfa i omega kluba.

Uz osvojeno prvenstvo NL No Limit realizira i zanimljivi NO Limit Cup na razini županije, a završnica kojega će se igrati u okviru priredbe “Zbogom školo do jeseni”.

Trofej za ‘fair play’ pripao je ekipi Uragana, a najbolji strijelac prvenstva bio je Dario Podnar iz ekipe Suhopolja. U prvoj sezoni nastupilo je osam novoformiranih malonogometnih klubova, liga je definitivno opravdala očekivanja pa ne bi trebalo iznenaditi ako već od jeseni bude još brojnija.

Rezultati 14. kola:

NL No Limit – Apokalipsa NB 8:2 (5:0)

NL No Limit: Ponikvar, Petrović, M. Filipović, Rajnović, Rašeta, T. Filipović, Rajhert, H. Filipović, D. Filipović, Melinčević, Dežmarić, Mesić.

Apokalipsa NB: Krznarić, Žagar, P. Bistrović, A. Bistrović, Butek, Medved, Habuš, Klješčik.

Strijelci: 1:0 T. Filipović (1), 2:0 H. Filipović (4), 3:0 H. Filipović (5), 4:0 M. Filipović (14), 5:0 Mesić (20. – 6m), 6:0 Melinčević (25), 7:0 H. Filipović, (35), 7:1 Butek (37), 8:1 H. Filipović (38), 8:2 Medved (39).

Gradina – Suhopolje 4:3 (3:2)

Gradina: Mesec, Šafran, Špehar, Injac, Baltić, Matić, Štauduar, Pecolaj, Duvnjak, Peić, Jurišić, Prendl.

Suhopolje: Kelečić, Mališ, Dav. Ibriks, Dejanović, Fištrović, Bumba, Čubelić, Čolić, Dar. Podnar, Dav. Podnar, Slavić.

Strijelci: 1:0 Injac (7), 1:1 Dar. Podnar (9), 2:1 Peić (14), 3:1Šafran (15), 3:2 Šafran (20 ag.), 3:3 Fištrović (24), 4:3 Injac (40).

Uragan – Smukovi 14:4 (4:1)

Uragan: Mudrovčić, Đođ, Tivanovac, Posavac, Antunović, Spudić, Vidović, Glumičić.

Smukovi: Brdarić, Peić, Krnjić, A. Jugović, Šain, Sabolić, Mikolčić, Božić.

Strijelci: 1:0 Tivanovac (1), 2:0 Posavac (5), 2:1 Božić (13), 3:1 Antunović (19), 4:1 Đođ (20), 5:1 Antunović (21), 6:1 Tivanovac (23), 7:1 Spudić (24), 8:1 Antunović (25), 8:2 Mikolčić (27), 9:2 Spudić (29), 9:3 Krnjić (30), 10:3 Đođ (31), 10:4 Božić (36), 11:4 Spudić (36), 12:4 Antunović (37), 13:4 Posavac (38), 14:4 Posavac (40).

Cosmos AP Lukša – Spužva Bob 7:5 (2:1)

Cos-Cosmos AP Lukša: Buđak, Vuković, Medić, Sertić, Razum, Kalić, Rončević, Grahovac.

Spužva Bob: Maligec, Gabrić, Rozić, Grahovac, Gomerčić, Dogan, Grdić, F. Rendulić, Perković, Moslavac, Šitum, J. Rendulić.

Strijelci: 1:0 Grahovac (3), 2:0 Razum (5), 2:1Gomerčić (20), 3:1 Grahovac (27), 4:1 Rončević (30), 5:1 Razum (30), 5:2 Gomerčić (31. – 6m), 5:3 Šitum (35), 5:4 Rozić (36), 5:5 Gomerčić (37. – 10m), 6:5 Rončević (37), 7:5 Razum (40).

LISTA STRIJELACA:

24 gola – Dario Podnar (Suhopolje)

19 golova – H. Filipović (NL No Limit)

17 golova – Dav. Podnar (Suhopolje), T. Filipović (NL No Limit)

16 golova – Dogan (Spužva Bob)

15 golova – A. Jugović (Smukovi), Butek (Apokalipsa NB), Spudić (Uragan)

14 golova – Škaro (Cos-Cosmos AP Lukša)

(Virovitički list, 22. travnja 2010. godine)