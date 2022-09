Svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu Dana općine Zdenci: Ulaganje u niz projekata s ciljem boljeg i ugodnijeg života svih žitelja općine, a posebno mladih

U povodu Dana općine Zdenci i blagdana svetog Mihaela, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća.

Uoči sjednice, izaslanstva: Općine Zdenci na čelu s načelnikom Tomislavom Durmićem, Virovitičko-podravske županije na čelu sa županom Igorom Androvićem, te braniteljske i ostale općinske udruge položili su vijence i lampione kod spomen križa poginulim hrvatskim braniteljima na mjesnom groblju te se pomolili za duše svih onih koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku.

Svečanoj sjednici nazočili su saborska zastupnica Vesna Bedeković, državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine Sanja Bošnjak, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, načelnici općina Mikleuš – Robert Grabar, Čačinci – Alen Jurenac i Crnac – Mato Damjan, te mnogi drugi.

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Jurica Kiris naglasivši kako je vijeće u dosadašnjim sjednicama radilo vrijedno i konstruktivno u želji da donese odluke za dobrobit mještana.

Nazočnima se potom obratio načelnik Tomislav Durmić te predstavio sve završene i najavio buduće projekte…

– Kroz proračun Općine Zdenci nastojimo ostvariti jedinstveni cilj, a taj cilj je poboljšanje življenja i ravnomjeran razvoj općine, te razvoj komunalne infrastrukture za što se ulažu značajna sredstva. Odradili smo niz projekata, izgradili pješačke staze, uredili društvene domove, uredili sportske terene i niz drugih projekata u cilju boljeg i ugodnijeg života naših sumještana. Projekti su važni, no još je važnije ulaganje u ljude. Tako su već dvije godine iz proračuna osigurana sredstva za sufinanciranje kupnje ili gradnju prve nekretnine za stanovanje na području općine Zdenci u iznosu od 10.000 kuna po korisniku. I ove godine osigurana su sredstva za isplate pomoći obiteljima i kućanstvima, osobama s invaliditetom, korisnicima socijalne pomoći i to kroz troškove stanovanja i nabavu ogrijeva. Potpore za novorođeno dijete iznose: za prvo dijete 4.000 kuna, za drugo također 4.000 kuna, za treće 5.000 kuna, a za četvrto i više 6.000 kuna. I za ovu godinu osigurana su sredstva za rad dječjeg vrtića, a prijavom na Poziv za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, koji je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, zatražili smo dodjelu financijskih sredstava u iznosu od 132.000 kuna. Pripremljena je natječajna dokumentacija za treću fazu projekta Zaželi te čekamo raspisivanje natječaja od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava kroz koji bi se nastavilo skrbiti o pedesetak starijih osoba. I na kraju moram reći kako politika funkcionira na nacionalnim i međunarodnim razinama, a sve ostalo trebalo bi biti zalaganje za dobrobit ljudi koji žive oko nas. Moramo konkretnim akcijama, razvijanjem gospodarstva i otvaranjem novih mogućnosti pokazati mladima da im njihova domovina može ponuditi uvjete za kvalitetan život i profesionalan napredak – rekao je Durmić.

U ime nazočnih gradonačelnika i načelnika, općinu slavljenika i sve nazočne pozdravio je gradonačelnik Orahovice Saša Rister naglasivši kako je općina Zdenci primjer male općine koja se svojski bori i ima jasan cilj razvoja i osiguravanja budućnost mještana u ovom kraju te na kraju pohvalio suradnju ove Općine s Gradom Orahovica i susjednim općinama.

Župan Igor Andrović čestitao je načelnik Durmiću na predanom i poštenom radu te ostvarivanju niza kvalitetnih i vrijednih projekata.

-Drago mi je biti danas ovdje u općini poznatoj po vrijednim ljudima, poznatim manifestacijama i posebno mladim ljudima koji više nego uspješno vode ovu općinu. Općina Zdenci primjer je jedne male općine koja svake godine napreduje sve više i više rješavajući probleme u komunalnoj, javnoj i društvenoj infrastrukturi i zasigurno može biti primjer drugim općinama kako s jednim malim proračunskim sredstvima i uz pomoć potpora mogu riješavati velike stvari za žitelje ove općine. Posebno me veseli ulaganje Općine u mlade i demografiju, što jamči ostanak i opstanak mladih na ovim ruralnim područjima. Mogu potvrditi kako projekt Zaželi ide dalje i kako će Općina moći aplicirati na projekt te i dalje pomagati starijim i nemoćnim osobama – rekao je župan Andrović.

Saborska zastupnica Vesna Bedeković pridružila se čestitkama Općini na ogromnom radu, te kako je naglasila, isključivo za ljude i njihov normalniji život.

-Doista je pohvalno i hvalevrijedno ovo što Općina s tako malo sredstava radi. Gradi se, uređuje, adaptira, a uz to sve pomaže djeci, vrtiću, učenicima, studentima, umirovljenicima, te starim i nemoćnim osobama. Naš posao u Saboru je biti uz vas i pomagati vam i to nadasve i činimo i pokušavamo biti oslonac u realizaciji projekata i to ćemo i nadalje nastojati biti. Slijedi novo financijsko razdoblje potpore EU fondova do 2027. godine, tu je i Nacionalni plan oporavka i otpornosti i time bi svi vaši projekti trebali biti ostvarivi i vjerujem kako zajedno idemo prema naprijed u nove vrijedne zahvate kako bi našim građanima i mještanima stvorili bolje uvjete i zadržali ih na ovim prostorima. Moram ovdje napomenuti i čitav paket mjera Vlade koji je usmjeren pomoći svima, a ponajviše poduzetnicima i te mjere su odraz stabilnosti i jakosti državnog proračuna – zaključila je Bedeković.

Na kraju su zaslužnim pojedincima uručena priznanja i plakete Općine Zdenci, pa je tako priznanje za doprinos u kulturi dobila Katica Filipović, a za promicanje istine o Domovinskom ratu Milan Rončević, dok su zlatne plakete dobili Darko Čiš za izniman doprinos u radu Nogometnog kluba Sloga i razvoju sporta na području općine, te Željko Vremić za izniman doprinos u razvoju vatrogastva i radu DVD-a Zdenci. U ime nazočnih obratio se i zahvalio predsjednik NK Sloga Darko Čiš.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)