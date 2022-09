Traži se najbolji radnik u Hrvatskoj: Pobjedniku ide novčana nagrada od čak 100.000 kuna

Petu godinu za redom održava se izbor najboljeg radnika u Hrvatskoj u sklopu projekta Mali svjetionik.

– Za pobjednika tražimo zaposlenika koji svakoga dana pridonosi svojoj okolini tako što poštuje načela rada i poštenja širi pozitivnu energiju i brine za svoje kolege, kako nadređene, tako i podređene. Nije sve u novcima, ali financijska pomoć je još uvijek pomoć, zato mi na ovaj način želimo, barem malo, pomoći dobrim radnicima Lijepe Naše – piše u opisu projekta Mali svjetionik u sklopu kojeg se traži 10 kandidata koji će se boriti za titulu naj djelatnika Hrvatske i nagradu od 100.000 kuna.

Ovim projektom, koji se odvija već petu godinu zaredom, organizatori žele promicati vrijednosti poštenja i rada te u prvi plan staviti “jednostavne i vrijedne ljude koji stoje na tim vrijednostima jer nas one, kada bi ušle u naviku cijele države, mogu izvesti iz krize”.

Prijave kandidata traju od 5. 9. do 26. 9. 2022., prijaviti nekoga za koga smatrate da zaslužuje ovu nagradu možete OVDJE, a komisija će odabrati finalista do 17. listopada. Za 10 odabranih kandidata moći će glasovati javnost, i to pozivima i SMS-ovima u razdoblju od 28. listopada do 11. studenog kada slijedi i dodjela nagrada za prva tri kandidata.

(www.icv.hr, dnevnik.hr)