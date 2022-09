U Gradskom muzeju Virovitica otvorena izložba “Čega se bojiš? Strah u našoj svakodnevici” autora Marija Buletića

Pred velikim brojem posjetitelja, izložba Etnografskog muzeja Istre/Museo etnografico delI’stria iz Pazina, “Čega se bojiš? Strah u našoj svakodnevici”, jučer (subota) je otvorena u Gradskom muzeju Virovitica. Okupljene, među kojima je bila i zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac koja je i otvorila izložbu, srdačno je pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej.

Nakon par riječi ravnateljice muzeja domaćina, kao i onih Ivone Orlić, ravnateljice Etnografskog muzeja Istra te više kustosice etnografske zbirke Gradskog muzeja Virovitica Jasmine Jurković Petras i sam autor ove “strašne” izložbe, Mario Buletić, rekao je nešto više o njenoj pozadini. Iako je Virovitičani sada imaju prilike vidjeti, izložba je otvorena prije gotovo tri godine ali je, nedugo nakon njenog otvorenja, zatvorena zbog pandemije koronavirusa.

– Htio sam napraviti nešto da se maknem iz tih “uobičajenih” formata i da zagrebem u neku temu koja ima, prije svega, univerzalnost u svom fenomenu, da bude nešto što povezuje sve ljude bez obzira na njihovu povijest, kulturno zaleđe i društvene okolnosti. Tu je nekako strah “isplivao” kao tema koja je jako prisutna u svim sferama društva i koja nam uvjetuje živote. Nije bio cilj demonizirati strah i prikazati ga kao nešto negativno, dapače. To je jedna od primarnih emocija koja nam pomaže da ostanemo živi. Predmeti koji su izloženi i priča koju nudimo više su asocijativnog tipa, nisu direktno vezani za konkretne situacije straha, ali mogu prizivati na sve to. Svoje eksponate za izložbu je posudilo dosta muzeja i sudjelovalo je dosta suradnika– objasnio je M. Buletić, inače viši kustos Etnografskog muzeja Istre, te dodao da je virovitička izložba njena “prilagođena” verzija.

Naime, knjižnu građu za potrebe izložbe posudila je Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica, a dio opreme Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitice i Dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitica, kao i privatni kolekcionari. Kroz predmete podijeljene u deset cjelina – Što je strah?, Strah: različiti pogledi i dimenzije, Biologija i psihologija straha, Globalizacija straha, Strah od drugih, Strah od smrti, Strah od zla, Naracije straha, Strah od zaborava i Privlačnost straha, posjetitelji su sami mogli “testirati” do kuda sežu njihovi strahovi, poput onih od velikih tarantula, vatrenog oružja ili – odlaska zubaru.

Na pitanje čega se on boji, koji je njegov najveći strah, autor kroz smijeh odgovara da je jedan od najvećih onaj od javnog nastupa.

– Otkako sam postao roditelj, moji najveći strahovi leže u onome što se veže uz obitelj i djecu. U izložbi jedan dio tematizira upravo to i upravo je to jedan najosobnijih trenutaka izložbe. Kad se proživi jedan jako težak i stresan trenutak u životu, to vas obilježi i teško ga je prebroditi, to je jedan strah od odvajanja od svojih najbližih– zaključio je M. Buletić.

Svi zainteresirani izložbu će moći posjetiti do 28. listopada u Gradskom muzeju Virovitica.

