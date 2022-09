U orahovačkoj Srednjoj školi “Stjepan Ivšić” prva je povijesna generacija smjera fizioterapeutski tehničar

Treći tjedan nove školske godine je u tijeku, radni i prepun novih točaka znanja, ali za orahovačku Srednju školu “Stjepan Ivšić” ova je školska godina jedinstvena i posebna.

Naime, s nastavom je po prvi puta u povijesti krenuo smjer fizioterapeutskog tehničara koji pohađa 20 učenika i što je najzanimljivije, učenika iz raznih naselja i gradova ovog dijela Slavonije.

-Izuzetno smo zadovoljni, prije svega kompletnim upisnim rokom, jer smo popunili sva mjesta u školi, dakle u svim zanimanjima, a posebno tražen je bio taj smjer fizioterapeutskog tehničara gdje smo čak imali i više interesa nego mjesta. Sudeći po zanimanju ove godine, vjerujem da ćemo i iduće godine upisivati ovaj smjer jer inače politika škole je da provodimo ankete i smjerove odabiremo prema želji učenika. Trenutno smo u fazi nabavke opreme za poseban medicinski praktikum za ovaj smjer, puno nam pomaže Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo i dekan Včev te naše Gradsko društvo Crvenog križa. Za sada je problem jedino sa stručnim kadrovima, ali nekako se snalazimo i tu će nam podršku dati naš orahovački Fakultet i vjerujem da je ovo odlična priča koja ima budućnost – kaže v.d. ravnatelja orahovačke srednje škole Davor Jeger.

Jedna od predavačica ovog smjera je i orahovačka liječnica Marijana Vidaković – Peček koja je iznimno zadovoljna što je Orahovica konačno dobila jedan srednjoškolski medicinski smjer.

-Svjedočimo povijesnim trenucima u kojima u našoj orahovačkoj školi po prvi puta nastavu slušaju učenici smjera fizioterapeutski tehničar i ja vjerujem kako je ovo jedna prelijepa priča u kojoj će iduće godina biti jednak ovakav interes. Ovo su prekrasna djeca iz svih krajeva i ono što je najljepše iznimno su zainteresirani za ovaj smjer, željni su učiti i naučiti i tako je puno lakše raditi. Moram se zahvaliti svima koji nam pomažu u realizaciji ovog projekta ili bolje rečeno ove povijesne priče, posebno orahovačkom Crvenom križu i Željku Kišu te rođenom Orahovčaninu Ivanu Perkoviću koji godinama dovozi medicinsku opremu u naš grad s kojom i mi danas ovdje u školi radimo – rekla je Vidaković – Peček.

Učenici su doista posebna priča, malo je reći da uživaju u onome što su upisali, a ono što je posebnost je to da dolaze iz svih krajeva ovog dijela Slavonije.

-Oduvijek sam razmišljao školovati su u grani zdravstvene djelatnosti i baš me ovaj smjer potakao da dođem u Orahovicu i upišem ga, jer me jako zanima fizioterapija. Posebno me raduje što nakon škole u istom gradu ima i fakultet za fizioterapiju koju namjeravam nakon škole i upisati. Orahovica me kao grad oduševila, divno okruženje, dobri ljudi i odličan grad za školovanje – kaže Mirko Damjanović iz Požege.

Lara Krupa i Luka Kovač su iz Mikleuša i također su željeli upisati smjeri fizioterapije.

-U osmom razredu nam je razrednik Dino Mataz pričao o ovom smjeru u Orahovici i jako mi se to svidjelo jer sam željela četverogodišnju medicinsku školu, a ovdje mi je blizu i tako je sve krenulo. Danas sam presretna i uživam – kaže Lara. a

Luku je također razrednik Mataz ponukao na odabir daljnjeg školovanja.

-Puno smo saznali od njega o otvaranju ovog smjera u Orahovici, meni se to odmah svidjelo i baš bih svima i nadalje preporučio da ovo upišu ovdje jer i nakon škole imamo mogućnost studiranja, pa poslije čak i zapošljavanja – kaže Luka.

Anja Celcner je Orahovčanka koja pohađa ovaj smjer i oduševljena je smjerom koji je odabrala, kao i ekipom u razredu.

-Medicinska škola je uvijek bila moj prvi izbor i kada sam čula da se u mom gradu ovako nešto nudi, odmah sam se odlučila upisati. Moram priznati da mi je sve odlično, nastava, tematika baš onako kako sam si zamišljala i željela i naravno da želim nastaviti i sa studijem – rekla je Anja.

Smjer fizioterapeutskog tehničara nije jedini medicinski koji će biti moguće pohađati u Orahovici, naime u pripremi je i smjer dentalnog tehničara.

-Uvelike radimo na tome kako bi i smjer dentalnog tehničara doveli u Orahovicu s obzirom da će i taj studij na našem fakultetu krenuti, a ono što također radimo je i projekt izgradnje studentsko-učeničkog doma koji se pokazao kao nužnost u našem gradu jer je sve više i studenata, a sada i učenika koji nam dolaze iz daljih gradova i mjesta. Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost našeg grada i to je ono na čemu moramo ustrajati – zaključio je gradonačelnik Saša Rister.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)