U Vukosavljevici otvorena nova škola: 18 učenika s osmijehom na licu sjelo u nove školske klupe

Jedna u proljeće, druga u jesen. Jedna u Kladarama, druga u Vukosavljevici, gdje je nova školska godina počela uz novu školu. Na obrazima djece osmijeh, na licima roditelja zadovoljstvo. Staru i derutnu zgradu, zamijenilo je novo zdanje, koje je izgrađeno četiri mjeseca prije roka, a 18 djece, sa školskim je torbama zakoračilo u modernu unutrašnjost.

– U zadnje vrijeme svjedoci smo ostvarenja mnogih snova u našem kraju. Izgrađuje se, obnavlja, ali prije svega otvaraju se vrtići i nove prelijepe škole. Škole koje znače bolju budućnost za našu djecu, a tako smo i danas ovdje, također na ostvarenju jednog velikog sna i nove škole. Hvala svima koji su pomogli da dobijemo novu školu – rekla je ravnateljica OŠ August Cesarec Špišić Bukovica Ivana Simeunović i učenicima željela stvaranje mnoštva lijepih uspomena koje će iz škole ponijeti dalje sa sobom u život.

Virovitičko-podravska županija je u posljednjih desetak godina od ukupno 75 školskih objekata nad kojima ima osnivačka prava, 65 novo izgradila ili obnovila. Ove je godine već otvorena jedna područna škola, ona u Kladarama, a sad su i mališani iz Vukosavljevice dobili svoju školu.

– Predškolsko obrazovanje i prve četiri godine osnovnoškolskog obrazovanja predstavljaju temelj za daljnje obrazovanje. U tom periodu stječu se najvažnija osnovna znanja koja će se u budućnosti samo nadograđivati. Izgradnjom ove škole postižemo uvjete na selu kao i u gradu. To je jedini način da se postigne jednakost u društvu koja će doprinijeti boljitku i razvoju lokalne zajednice i cjelokupnog društva. Ovo su ključni trenuci kada moramo pokazati koliko nam je važan uspjeh naših vrijednih i marljivih učenika, a mališani iz Vukosavljevice će od sada imati sve potrebne uvjete za ostvarenje još uspješnijih i značajnijih rezultata – rekao je načelnik Hrvoje Miler te dodao kako sada slijedi obnova škole u Okrugljači, na kojoj bi radovi trebali krenuti ove jeseni.

Školu u Vukosavljevici će pohađati 18 učenika, a izgrađena je sredstvima Virovitičko-podravske županije, Općine Špišić Bukovica i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 3.929.898,75 kuna.

– Ima li ljepšeg projekta, ljepše stvari nego na prvi dan škole otvoriti novu školu? Ima li većih projekata? Možda financijski da, ali što se tiče naše djece sigurno većih od otvorenja vrtića i škola nema. Imali smo drugačije ideje i željeli smo obnoviti stogodišnju ljepoticu, no to nije bilo moguće. Vjerujem da će se i učitelji, učiteljice i djeca priviknuti na ovu novu školu koja vam otvara brojne nove mogućnosti. Zaslužni za ovu školu su prije svega djeca, roditelji i žitelji Vukosavljevice, a mi koji smo danas ovdje, naš je zadatak i posao da odradimo one projekte koji su nužno potrebni za svako naselje, općinu i grad na području Virovitičko-podravske županije, jer koliko je razvijeno najmanje mjesto na području županije, toliko je razvijena i cijela županija – rekao je župan Igor Andrović i zaželio djelatnicima i učenicima ugodan boravak u novoj školi.

Ovo je četvrta nova škola koja je izgrađena na području općine Špišić Bukovica. Lozan je otvorenje vidio 2011., Rogovac tri godine nakon, Bušetina 2016. Osim toga, za školu u Okrugljači Virovitičko-podravska županija planira energetsku obnovu pa će nakon toga sve škole na području Špišić Bukovice biti li nove ili temeljito obnovljene.

– Uvijek je radost biti na ovakvim događajima, a posebno u trenucima na prvi dan školske godine. Kao učiteljica, prije svega u duši i srcu, svaki puta i svake godine kada je početak nove školske godine imam u sebi posebne emocije. Ovo nam je samo jedna u nizu područnih ili matičnih škola koja je u zadnjih 10 godina na području naše županije obnovljena, dograđena ili novosagrađena. To, naravno, svjedoči o tome da Virovitičko-podravska županija vodi brigu o svim sektorima, a posebnu brigu i skrb vodi o sektoru odgoja i obrazovanja jer smo svjesni da je kvalitetan odgoj i obrazovanje zapravo temelj za razvoj naše djece, naših mladih ljudi kao onih generacija koje će u budućnosti živjeti i preuzeti značajne uloge u našoj županiji – rekla je saborska zastupnica Vesna Bedeković te se pridružila čestitkama u povodu prvog dana nove školske godine.

Nazočnima se obratio i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Važno je djeci osigurati uvjete kako bi s radošću dolazila u školu, stjecala nova znanja i stasala u što bolje učenike, studente, a potom i građane, poduzetnike, poljoprivrednike. Sve što se čini na području Virovitičko-podravske županije, od predškolskog odgoja, preko osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja pa sve do fakulteta, osigurava obrazovane, kvalificirane i stručne ljude kojima će županija biti još bogatija, sretnija i prihvatljivija za život. Općine, gradovi i županije, kao i Republika Hrvatska imaju posebne poticajne mjere i vjerujem da će se to iskoristiti u godinama koje su pred nama kako bi još više potaknuli život, obitelj, stasanje, rast, znanost i znanje – rekao je saborski zastupnik Josip Đakić, također čestitavši svim učenicima i učiteljima, kao i roditeljima, uspješnu novu školsku godinu.

Prostore škole, blagoslovio je župnik Župe Presvetog Trojstva, Zdravko Radoš, a prigodnoj svečanosti, između ostalih, nazočili su i zamjenici župana Marijo Klement i Igor Pavković, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva obrazovanja Vesna Šerepac, načelnici Pitomače Željko Grgačić i Gradine Josip Vučemilović-Jurić te povjerenik Vlade RH za Općinu Suhopolje Goran Doležal.

(www.icv.hr, vpz.hr, foto: K. Toplak)