Udruga uzgajivača malih životinja Virovitica organizira jubilarnu 45. izložbu malih životinja

Udruga uzgajivača malih životinja “Golub” Virovitica organizira 45. izložbu malih životinja koja će se održati od petka, 11. do nedjelje, 13. studenog u izložbenim prostorima multifunkcionalne hale „Viroexpo“.

Ova jubilarna izložba ujedno je glavna Državna izložba golubova, peradi, kunića, ptica, zamorčića i drugih malih životinja Republike Hrvatske.

Na ovoj tradicionalnoj izložbi posjetitelji će moći razgledati oko 800 primjeraka golubova, 200 kunića, 300 primjeraka ukrasne i vodene peradi, oko 100 komada ptica, papiga i raznolikih egzota te oko 40 zamorčića.

Izložbu će te moći razgledati u petak od 15 do 20 sati, u subotu do 20 sati i u nedjelju do 14 sati kada će biti organizirana velika prodaja malih životinja, hrane i opreme.

(www.icv.hr, ib)