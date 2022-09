Uskoro počinje obnova Ulice Hrvatskih branitelja i Ulice Antuna Gustava Matoša u Našicama

Grad Našice kreće u realizaciju još dva izuzetno važna projekta. Potpisani su ugovori za uređenje Ulice Hrvatskih branitelja i Ulice Antuna Gustava Matoša. Obje ulice bit će kompletno obnovljene, a prilikom radova građani se mole za strpljenje.

Radove u Ulici Hrvatskih branitelja izvodit će tvrtka GRAPA d.o.o. a uključuju rekonstrukciju nerazvrstane ceste s pripadajućom oborinskom odvodnjom te prometnom signalizacijom. Cesta će se priključiti na Tavanačku cestu, baš kao i odvodnja. Vrijednost ove investicije je 603.243,75 kuna, a rok je izrade tri mjeseca od uvođenja izvoditelja u posao.

Radove u Ulici Antuna Gustava Matoša izvodit će PZC BROD d.o.o. a uključuju rekonstrukciju nerazvrstane ceste i nogostupa s pripadajućom oborinskom odvodnjom te prometnom signalizacijom. Vrijednost ove investicije je 1.232.328,75 kuna, rok je izrade četiri mjeseca od dana uvođenja izvoditelja u posao.

Dio navedene ulice i nakon obnove bit će jednosmjeran, i to iz smjera Nazorove ulice do raskrižja s Ulicom Gajić, dok će drugi dio od Ulice Gajić do kružnog toka u Ulici kralja Tomislava (državna cesta D53) ostati dvosmjeran.

(nasice.hr)