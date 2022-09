Virovitička IT tvrtka Factory proslavila 10. rođendan: Postali novi strateški Pimcore Partner, jedini na području regije

“Onboarding, remote, Pimcore.” Osim što su pojmovi na engleskom jeziku, to su, između ostalog, i procesi, načini rada i tehnologija kojom se svakodnevno bave Virovitičani Matej Sudar i Ivica Horvat, osnivači IT tvrtke Factory koja je nedavno obilježila 10 godina postojanja.

Osim što je u petak, 9. rujna u Dvorcu Janković u Suhopolju u društvu zaposlenika, partnera i prijatelja tvrtka proslavila svoj rođendan, bila je to prilika za još jedno veliko postignuće. Naime, isti dan Factory je službeno postao strateški partner tvrtke Pimcore, jedini na području naše regije te je trenutno druga tvrtka u svijetu u Pimcore tehnologiji, odmah iza njenih samih kreatora.

Kako je sve krenulo, što je Pimcore, koliko često se „vide“ zaposlenici Factoryja i kako izgleda „tvornička“ budućnost, samo su neka od pitanja koja smo postavili Mateju Sudaru i Ivicu Horvatu, koji su nas ugostili u svom matičnom uredu, odnosno sjedištu Factoryja u Virovitici.

No, krenimo redom.

OD IDEJE DO STVARNOSTI

Kao i svaka velika i uspješna priča, i ona Factoryja počinje – idejom.

– Matej i ja smo radili zajedno u firmi i došli smo do situacija u kojima smo uvidjeli da postoji prostor za osnivanje tvrtke. S obzirom da je Matej već imao iskustva u digitalu, a ja sam se vidio u tom području, odlučili smo tu ideju pretvoriti u stvarnost – otkriva Ivica Horvat, direktor Factorya, koji je uz Mateja Sudara, Matiju Solića i Marka Marincela i član Uprave tvrtke.

– Razmišljali smo o imenu i logotipu te je vizija poprilično brzo sjela na mjesto, u jednom sastanku smo došli do konkretnih zaključaka. Brainstormingom smo došli do imena „tvornica“ kao mjesta gdje gradimo, proizvodimo i stvaramo – kaže I. Horvat prisjećajući se početka Factoryja koji je, kako nadodaje Matej Sudar, bio težak kao i svaki drugi.

– Imali smo tu sreću da smo prvi posao uspjeli dogovoriti odmah na početku i to nam je dalo „runway“ za dva mjeseca života firme. U ta dva mjeseca morali smo naći druge poslove, čemu se Ivica posvetio od početka. U to vrijeme postojali su portali na kojima ljudi opišu problematiku posla, a agencije se javljaju i nude svoje usluge. U konkurenciji europskih, američkih i velikog broja indijskih firmi, mi smo vidjeli svoju priliku u tome da se već u najranijoj fazi uključimo u tematiku problematike firme koja treba rješenje. Tu smo dosta bili ispred konkurencije i klijenti su to očito prepoznali, s obzirom da nam je jedan od prvih poslova te 2012. godine bio klijent iz Australije – objašnjava M. Sudar, čija tvrtka danas razvija rješenja za klijente iz svih dijelova svijeta – preko Amerike i Kanade do Ujedinjenog Kraljevstva, pa sve do Kuvajta.

Tijekom narednih godina, tvrtka Factory je, kako kažu njegovi osnivači, „tražila“ svoje mjesto pod suncem.

– Krenuli smo s prezentacijskim web stranicama za tvrtke koje žele biti prisutne na internetu. Radili smo i mobilne aplikacije, bili smo dosta jaki u turističkom segmentu. Unazad otprilike tri godine smo pronašli svoj jasan cilj i fokus – tvrdi Matej, te dodaje kako je Factory danas tvrtka fokusirana na business-to-business klijente (B2B), odnosno tvrtke koje svoj proizvod i usluge prodaju drugim tvrtkama.

Osim izrade digitalnog proizvoda, tvrtka Factory svojim klijentima pomaže u osmišljavanju njihovih poslovnih procesa.

PIMCORE TEHNOLOGIJA

U tome im je najveći saveznik Pimcore tehnologija, odnosno platforma koja tvrtkama omogućuje povezivanje korisnika, podataka, tehnologije i poslovanja u digitalni svijet.

– Pimcore smo otkrili u suradnji s klijentom iz Njemačke i funkcionalno nam je postao iznimno zanimljiv. Vidjeli smo u njemu potencijal da ga implementiramo kroz sve projekte na kojima radimo u firmi. To je bio proces učenja u kojem smo prvo morali savladati tehnologiju, naučiti o njoj kroz vlastito iskustvo kako bi bili u poziciji interno shvatiti njene prednosti i nedostatke. O tome koliko je Pimcore komplicirana tehnologija govori činjenica da mi ne možemo zaposliti developere iz druge firme u Hrvatskoj da dođu raditi na ovom što mi radimo. Sam proces učenja traje od tri do šest mjeseci. Osim u našoj firmi, u Hrvatskoj ima vrlo malo stručnjaka za takvu tehnologiju – objašnjava I. Horvat, te na naše pitanje zašto je to tako odgovara:

– Ljudi još uvijek nisu prepoznali tu tehnologiju da bi se dovoljno u nju uključili. Velika je razlika od faze nula znanja o toj tehnologiji do faze njenog aktivnog korištenja. Firme ne žele uložiti u put od jedne do druge faze, skup je i velik, te se često biraju platforme jednostavnije za korištenje, poput WordPressa. Mi smo uložili puno vremena i truda u istraživanje i učenje kako bi došli na razinu da kužimo „što se događa“. Sa svakim novim projektom sužavali smo nišu i klijente prema onome što je odgovaralo toj tehnologiji, te nastavili raditi u tom smjeru. Naš tim odlikuje želja za učenjem i iznimno smo ponosni što su uvidjeli priliku koju nam ova tehnologija nudi, te su se potrudili naučiti sve potrebno za uspješan rad na projektima i svakodnevno rade na širenju svog znanja – zaključuje Ivica Horvat.

DOBRODOŠLICA IZ SNOVA ZA TIM IZ SNOVA

Taj Factory tim danas čine 42 zaposlenika, od kojih je čak 15 Pimcore certificiranih developera i poslovnih analitičara. Osim što su jako ponosni na svoje zaposlenike, naši sugovornici su ponosni i na svoj onboarding proces, odnosno uvođenje novih zaposlenika u posao i organizaciju tvrtke. Kako nam otkriva M. Sudar, on je „ispeglan“ do zadnjeg detalja, toliko da novi kolege za njega imaju riječi hvale.

– Onboarding kreće od tehničkih detalja: pojedinac saznaje tko je tko u firmi, kako koristimo alate za rad, koje su dnevne rutine, upoznaje ljude i dodjeljuje mu se mentor. Također, kako jedna osoba pojašnjava procese u firmi, druga pokazuje chat koji koristimo za komunikaciju, treća daje uvid u alat za vođenje radnog vremena… Specijalisti u područjima osobu provode kroz edukacije prvih mjesec, dva, a tada mentor preuzima i uvodi ju u tehnologiju, učenje na osnovnim primjerima i ostalo – proces uvođenja novog člana ekipe u svoje redove pojašnjava Ivica Horvat.

RAD OD KUĆE, GDJE GOD ONA BILA

Dok slušamo dečke kako pričaju o onboarding procesu novih članova Factory ekipe, pogled nam prelazi preko, osim nas u prostoriji, praznog ureda i pitamo se, gdje su ostali članovi tima?

S obzirom da je Factory od 2020. godine remote-first firma, na to pitanje može se odgovoriti protupitanjem – a gdje nisu?

– Remote nam je dao mogućnost da više ni ne gledamo gdje je tko lociran, već samo da se mentalitetom, znanjem i ciljevima uklapa u kolektiv. Većina ljudi je u Zagrebu, dobar dio u Osijeku, Virovitica je treća po koncentraciji ljudi. Slijede gradovi po obali, Zadar, Split, Vodnjan, i jedan je u Bosni i Hercegovini – kroz zemljopisnu kartu remote zaposlenika nas vodi Ivica Horvat, te dodaje kako je, kada pričamo o radu na daljinu, zadatak Factoryja da svojim ljudima omogući uspješni rad.

– Naša ključna zadaća je da članovi naše ekipe, bez obzira gdje rade, imaju radne uvjete i svu opremu koja im je potrebna. Osim što osiguramo opremu, pobrinemo se da im sve stigne na mjesto boravka na vrijeme i da je uvijek funkcionalna. Jednom riječju, da budu uspješni – zaključuje.

S obzirom da je zaista velika većina ljudi unutar firme „raštrkana“ i fizički nisu na istom mjestu, mnogi bi sumnjičavo pitali kako takav rad uopće funkcionira, funkcionira li uopće?

– Svi naši sastanci su vizualno-auditivni. Svaki dan imamo dnevne video sastanke. Cijela struktura je posložena, tako da to funkcionira. Obavezno imamo i team buildinge krajem ljeta. Ove godine je većina ekipe došla na proslavu 10. obljetnice firme. Jako je bilo lijepo uživo ih upoznati i vidjeti – kroz osmijeh priznaje Matej Sudar, te dodaje kako ih do kraja godine čeka još jedan team building.

ČOVJEK KAO NAJVEĆE BOGATSTVO

Iz načina kako Matej i Ivica pričaju o ljudima s kojima rade, nije teško zaključiti da je zaposlenik najvažniji dio organizma koji je Factory, a njegovo zadovoljstvo imperativ. Govore to i vrijednosti koje njeguje ova virovitička firma, a koje počivaju na transparentnosti i uključenosti.

– Uvijek ciljamo biti što transparentniji u organizaciji. Financije su nam skoro u potpunosti transparentne, radimo na tom da ljudi vide i znaju točno kolike su satnice, koliko prihodujemo, kakvi su računi. Većina plaća je transparentna, ljudi znaju kako se plaće kreću po rangovima, nema iznenađenja. Pazimo da smo korektni – ističe I. Horvat, te naglašava da, s obzirom da su firma od ljudi, ključno im je da ti ljudi imaju priliku za osobni rast, odnosno razvoj karijere.

Osim brige za osobni profesionalni napredak pojedinca, jak je naglasak i na njegovoj dobrobiti.

– Prioritet je briga za pojedinca i njegovu u obitelj. Život je nepredvidiv te smo fleksibilni prema potrebama ljudi i njihovim životnim scenarijima. Po povratku s porodiljnog radi se na pola radnog vremena, a plaćeno je puno radno vrijeme. Plaćamo vrtić do 500 kuna po djetetu. Roditelji imaju slobodan dan za prvi dan škole, kao i dodatan broj dana godišnjeg odmora kako bi više vremena mogli provesti s obitelji. Imamo i benefite poput plaćenog dodatnog zdravstvenog osiguranja te trećeg mirovinskog stupa. Brinemo i o zdravlju naših zaposlenika, s Multiplus karticom mogu ići u bilo koju teretanu ili sportski objekt. Također, ukoliko je netko bolestan, nema potrebe da ide po doznake, samo nam javi što se događa. ako netko treba izaći iz firme iz nekog osobnog razloga, ne mora pisati obrazloženje na šest stranica – objašnjava I. Horvat te dodaje kako je za IT industriju ovakav pristup zaposlenicima standard i kako se oni kao tvrtka trude da svake godine budu sve bolji.

BRZI POGLED U BUDUĆNOST

Iako uopće ne sumnjamo da će se taj trud isplatiti, za kraj našeg razgovora imamo zamolbu za naše sugovornike – da sjednu u fiktivni vremenski stroj, odvezu se 10 godina u budućnost i opišu nam tvrtku Factory 2032. godine.

– Zasigurno ćemo zadržati vrijednosti koje smatramo ispravnima i koje će nam biti ključ daljnjeg razvoja i rasta. Također, zadržat ćemo svoju poziciju kao tvrtka koja rješava poslovne probleme. Od vremena manufakture do danas tehnički svi pokušavamo biti učinkovitiji, trošiti manje vremena na zadatke, biti organiziraniji, a mi kao tvrtka se baš tu pozicioniramo i na tom dijelu radimo. Nadam se da ćemo dalje rasti i razvijati se u tom području. Također, iako smo već sada, što se klijenata tiče, u višem rangu, nadamo se da ćemo rastom u budućnosti doći i do globalne razine – kaže Ivica Horvat, a Matej Sudar dodaje:

– Nisam zamišljao da ćemo danas biti ovdje gdje jesmo, i da ćemo se razviti u takvim gabaritima u kojima smo se razvili. Imao sam skromnija očekivanja, ali svaki dan je novi izazov i nova prilika koju pokušavaš ugrabiti. Zaista sam ponosan gdje smo danas – zaključuje M. Sudar.

(www.icv.hr, eat, foto: privatni arhiv)