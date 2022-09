Virovitički kadeti pred 200 gledatelja u kišnom gradskom derbiju izborili finale Županijskog nogometnog kupa

U utorak, 27. rujna po izuzetno teškim vremenskim uvjetima odigrana je utakmica poluzavršnice Županijskog nogometnog klupa u konkurenciji kadeta. Snage su u gradskom derbiju odmjerili No Limit TVIN i Virovitica.

Gotovo cijelu utakmicu lijevala je kiša, što je igračima dodatno otežavalo igru. Usprkos lošem vremenu, pod natkrivene prostore oko terena okupilo se čak dvjestotinjak gledatelja.

Na samom početku, u četvrtoj minuti, Jure Kasumović lucidnim udarcem doveo je Viroviticu u prednost. U nastavku se igralo obostrano otvoreno s brojnim pogreškama koje su bile uvjetovane teškim terenom koji je bio natopljen vodom. Obje momčadi mogle su doći do zgoditka, ali su mreže mirovale gotovo do same završnice.

Pitanje pobjednika riješeno je u posljednjih dvadesetak minuta, kada su gostujući igrači iskoristili dvije pogreške domaće obrane i došli do još dva pogotka. Prvo je u 65 . minuti Vedran Salaj Obrovac svladao domaćeg vratara Ivana Baticelija, da bi ‘točku na i’ postavio Luka Fučkar svojim pogotkom u 77. minuti.

Momčad Virovitice plasirala se u finale gdje ju čeka Pitomača. Termin i mjesto odigravanja finale utakmice biti će određeno naknadno.

