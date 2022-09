Župan Igor Andrović posjetio IOŠ Virovitica: Čestitao učenicima i mentoru Zoranu Kozjaku na zlatnoj medalji za uličnu masažnu klupu

Danas (petak) je virovitičko-podravski župan Igor Andrović u pratnji pročelnice za obrazovanje i demografiju Martine Bunić posjetio Industrijsko-obrtničku školu Virovitica. Tom prigodom čestitao je učenicima Igoru Amidžiću (2. razred instalater grijanja i klimatizacije) i Filipu Horvatu (2. razred CNC operater) koji su pod vodstvom mentora Zorana Kozjaka osvojili zlatnu medalju na 14. Nacionalnoj izložbi mladih inovatora “Mladi@inovacije 2022.” u Kastvu. Posljednja je to od ukupno četiri zlatne medalje koje su osvojili na različitim natjecanjima inovatora za inovaciju “Ulična masažna klupa”.

Kako su došli na ideju, što je sve bilo potrebno da bi je izradili i što još nedostaje, ispričali su nam učenici inovatori, koji i dalje marljivo rade na dovršavanju i usavršavanju klupe.

– Na ideju o ovoj klupi došli smo svi zajedno. Cijeli taj proces je iziskivao puno vremena, novaca i truda. Na njoj smo radili “pod praksom” i ručni je rad, od kostura do motora.

Ono što je zanimljivo kod ove klupe je da smo se morali posavjetovati s fizioterapeutkinjom radi same konstrukcije i točaka na leđima na temelju kojih smo složili masažni dio. Kako je klupa drvena, u izradi su nam pomogli drvni tehničari – kaže Filip, napomenuvši da mu je ovo prva ovakva inovacija te da je neizmjerno sretan i zadovoljan jer će mu to pomoći u daljnjem školovanju.

– Klupa se ne može upaliti sve dok netko ne sjedne na nju. Time smo spriječili mogućnost kvarova zbog nepotrebnog paljenja. Prilikom izrade najteže je bilo centrirati klipiće jer moraju biti ravno, a opet svaki mora raditi naizmjenično i mogu se podešavati koliko jako želite da udaraju i izlaze van – dodatno je objasnio Igor.

Zahvaljujući njihovom mentoru Zoranu Kozjaku, koji je na manifestaciji osvojio prvu nagradu sponzora u kategoriji “Najbolji mentor” i koji s učenicima već 20 godina radi na raznim inovacijama, do sada su se s uličnom masažnom klupom pojavili na četiri izložbe i uzeli četiri zlata.

– Da bi klupa stajala vani, potrebno ju je natkriti pa sada radimo i na tome. Kao i na tome da bude potpuno autonomna, odnosno da ima solarno napajanje. Ova inovacija nastaje već duže vremena, nekih tri godine i sada smo pri završetku – kaže mentor Zoran Kozjak.

Na odličnim uspjesima prijašnjih godina, a osobito na ovoj, čestitao im je i župan Igor Andović te im uručio i prigodne nagrade.

– Sigurno da je ovo veliko priznanje za Industrijsko-obrtničku školu u Virovitici. Još jedno priznanje, još jedno zlatno odličje za inovacije, četvrto po redu, jedno međunarodno i tri državna tako da je ovo uistinu veliki poticaj za učenike koji pohađaju ovu školu.

Naravno, poticaj je to i za nove učenike da upisuju Industrijsko-obrtničku školu, da upisuju deficitarna zanimanja za koje Županija daje i stipendije. Izuzetno sam zadovoljan s ovom školom, s mentorom koji je već 20 godina u inovacijama i koji potiče mlade učenike na proizvodnju proizvoda koji su inovativni. Vjerujem da će ova klupa jednog dana naći svoje mjesto i na tržištu, što u konačnici i je neka ideja za sve ove inovacije. Dogovaramo da ovu klupu postavimo negdje i u sam grad, da bude natkrivena, sa solarnim panelima i da se sama napaja, da ujedno bude i reklama Industrijsko-obrtničke škole, ali i poticaj učenicima da upišu upravo ovakve škole, ovakva zanimanja koja su trenutno deficitarna na tržištu – rekao je župan Igor Andrović te potom učenicima i njihovom mentoru uručio prigodan poklon.

Zadovoljan i ponosan na još jedno osvojeno zlatno odličje je i v.d. ravnatelja Industrijsko-obrtničke škole Vladimir Reider.

– Ponosan sam na naše učenike, našeg mentora i njihovu kreativnost. Oni gotovo svake godine sudjeluju na više natjecanja inovacija i vraćaju se s određenim priznanjima, čime doprinose da naša škola bude prepoznatljiva i izvan granica županije – rekao je v.d. ravnatelja Vladimir Reider.

(www.icv.hr, ib; foto: K. Toplak)