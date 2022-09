Župan Igor Andrović uputio čestitku prvašićima i svim učenicima u povodu početka školske godine

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović uputio je čestitku ovogodišnjim prvašićima, ali i svim učenicima na području Virovitičko-podravske županije.

– Dragi naši prvašići, čestitam vam na početku školske godine, vašoj novoj životnoj epizodi, gdje ćete dobiti potrebna znanja koja će vas voditi kroz život. U školskim klupama upoznat ćete nove prijatelje, nove simpatije i ljubavi. No, iako je torba katkad teška, iako katkad ni zadaća neće biti lagana, ostanite i nadalje djeca. Učite i obrazujte se, ali se ne zaboraviti i igrati. Kroz sve to poštujte starije, roditelje, učitelje. Sretnu i uspješnu školsku godinu želim i ostalim učenicima na području naše županije. Naravno, uspješnu i sretnu novu školsku godinu želim i vašim roditeljima i učiteljima, jer svi vi tvorite skladnu simbiozu bez koje nema budućnosti. Pozivam i vozače na pojačani oprez, jer će u prometu sudjelovati veliki broj učenika, posebno “prvašića“, a mnogima od njih to će biti prvo putovanje od kuće do škole – poručio je župan.

(vpz.hr)