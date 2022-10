2. ŽNL Aršanj nanio Sokolu prvi ovosezonski poraz i približio se lideru na bod zaostatka: Plavi u Jugovom Polju sigurni protiv Grabića

Sedmo kolo 2. županijske nogometne lige Zapad počelo je subotnjim derbijem u Sedlarici. Domaći Aršanj ugostio je vodeću momčad Sokola iz Milanovca. Gosti se očito nisu najbolje snašli na nešto užem terenu. U 8. minuti zbog ozljede igru napušta domaći kapetan Matija Veličan. Iz istog razloga, u 51. minuti, iz igre je izašao iskusni vratar Sokola Kristijan Dumenčić. Petnaestak minuta kasnije domaća momčad povela je zgoditkom Sandija Ivanovića, a zasluženu domaću pobjedu potvrdio je svojim pogotkom Hrvoje Filipović tri minute prije kraja susreta. Sedlaričani su tako lideru nanijeli prvi ovosezonski poraz i približili mu se na bod zaostatka.

Sveti Đurađ je poveo na gostovanju kod Drave u Terezinom Polju zgoditkom Ante Martića u 14. minuti. Do odlaska na odmor gosti su stali, a domaći nogometaši su postigli čak tri zgoditka. Strijelci su bili Josip Draganić u 22. minuti, Marko Zalović u 32. i Mihael Taušan u 45. minuti. Dejan Mioljević u 66. minuti povećao je prednost Drave na 4:1. U posljednjih desetak minuta probudili su se gosti i zgodicima Tina Szabe u 80. i Ante Slavića u drugoj minuti sudačke nadoknade ublažili poraz na konačnih 4:3. Drava je ovom pobjedom ‘preskočila’ Đurađane koji su sada na šestom mjestu ligaške ljestvice.

Turnašica je na svom terenu povela u susretu s Gradinom 2:0 zgodicima Dubravka Jakupeca u 30. minuti iz igre i Saše Štefanića u 44. s bijele točke. U posljednjoj minuti prvog dijela na 2:1 smanjio je Mateo Jurković. Mario Jozić u 71. minuti poravnao je na 2:2. To je očito probudilo domaće nogometaše, koji su zgodicima Josipa Padovića u 74. i Roberta Veličana u 84. minuti domaćoj momčadi donijeli pobjedu rezultatom 4:2.

Croatia je u Grabrovnici pobijedila virovitički No Limit TVIN 3:1. Prvi dio završio je bez zgoditaka. U 48. minuti Croatia je povela pogotkom Andrea Dergeza s bijele točke. Na 2:0 povećao je Marko Slavić u 56. minuti. Domaću prednost smanjio je Patrik Bauman u 70. minuti. Konačnih 3:1 postavio je Kristijan Lončarić svojim pogotkom sedam minuta prije kraja utakmice.

Podravec iz Dinjevca na svom “domaćem” terenu u Kladarama došao je do minimalne pobjede nad Bilogorom 1947. iz Špišić Bukovice. Jedini zgoditak postigao je Emanuel Mikec u 14. minuti.

Podgorje je na svom travnjaku povelo u susretu s Mladosti iz Vukosavljevice 2:0 zgodicima Ivana Vukšića u osmoj i Marina Kaselja u 22. minuti, ali su gosti do odlaska na odmor došli do poravnanja rezultata. Strijelci su bili Josip Kovač u 37. i domaći igrač Marin Kaselj u 40. minuti. Pobjednički zgoditak za goste postigao je Mario Đeri u 59. minuti. U posljednjoj minuti teren je morao napustiti igrač Mladosti Sven Jurić, zbog drugog žutog kartona.

Rezultati 7. kola: Aršanj – Sokol 2:0, Turnašica – Gradina 4:2, Drava – Sveti Đurađ 4:3, Podravec – Bilogora 1947. 1:0, Podgorje – Mladost 2:3, Croatia – No Limit TVIN 3:1.

Najuvjerljiviju pobjedu kola u skupini Istok ostvarili su nogometaši Zrisnkog iz Nove Bukovice koji su s 13:1 slavili protiv Ćeralija. Antonio Prpić šest je puta matirao Antu Nikolića, dva zgoditka manje postigao je Tomislav Kurtić, po pogodak su dodali Domagoj Milošević, Ivan Marinković i Domagoj Varga, dok je jedini zgoditak za Ćeralije bio autogol Domagoja Pavlića. Drugi dio utakmice Ćeralije su započele s devet igrača budući da su u svlačionici zbog ozljeda ostali Mateo Dokić i Danijel Jozić, iz istog razloga u 73. minuti igru je napustio David Jozić, u 75. Dario Jozić, a u 76. Tomislav Tunić tako da je glavni sudac utakmice Mario Gebaj odsvirao kraj petnaestak minuta prije isteka 90.

U jedinoj subotnjoj utakmici Plavi iz Jugovog Polja slavili su na svom terenu protiv Grabića. Gosti su poveli preko Kristiana Benka u 14. minuti, no ekspresno je stvari na početak vratio Dominik Kralj. Prvi dio završen je u egalu, a na novi pogodak čekalo se do 63. minute. Precizan je iz kaznenog udarca za prednost Plavih bio Kralj, dok su susret svojim golovima u samoj završnici utakmice riješili Nikola Repinac i Krunoslav Klepač. Domaća momčad mogla je ranije doći do prednosti, nisu uspjeli realizirati kazneni udarac u 52. minuti, a pet minuta prije kraja igru je zbog drugog žutog kartona morao napustiti Marijan Holec.

Identičnim rezultatom Munja je slavila protiv Standarda. Josip Vida bio je strijelac za vodstvo domaće momčadi u 3. minuti, izjednačio je Zdenko Lončarek iz kaznenog udarca u 35., dok su preostali golovi postignuti u nastavku. Dva nova pogotka u drugih 45 minuta postigao je Vida, dok se jednom u listu strijelaca upisao Zvonimir Mesinger. Gosti su utakmicu završili s 10 igrača na terenu, budući da je u 80. minuti isključen Alen Mihalić zbog drugog žutog kartona.

Drugu ligašku pobjedu upisala je bakićka Mladost koja je s 2:1 slavila protiv Mladosti 1930 iz Čađavice. Mateo Sojka pogodio je gostujuću mrežu u 8. minuti, autogolom Antonia Krušelja domaćini su povisili svoju prednost, a konačan rezultat postavio je Livio Brozović. Pobjeda domaće momčadi mogla je biti i uvjerljivija, no u 28. minuti kazneni udarac obranio je vratar gostiju Bartol Pintarić.

Utakmica josipovačkog Dinama i Krčevine nije odigrana budući da gostujuća momčad nije imala dovoljan broj igrača za početak utakmice.

Rezultati 6. kola: Plavi – Grabić 4:1, Mladost (B) – Mladost 1930. 2:1, Zrinski – Ćeralije 13:1, Munja – Standard 4:1, Dinamo – Krčevina 3:0.

(www.icv.hr, mš, mra, foto: ilustracija, arhiva)