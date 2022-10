2. ŽNL Meseš i Mikulić za slavlje Milanovčana u gradskom derbiju, Klepač trostruki strijelac u visokoj pobjedi lidera skupine Istok

Prvu utakmicu devetog kola 2. županijske nogometne lige Zapad odigrali su u subotu, 15. listopada u Sedlarici domaći Aršanj i prvi ‘susjed’, Turnašica. Prvi zgoditak za domaće postigao je Sandi Ivanović u 15. minuti. U drugom dijelu domaći nogometaši opravdali su ulogu favorita i postigli još dva zgoditka. Strijelci su bili Saša Ivošević u 66. i Ivan Šimunija u 87. minuti.

Milanovački Sokol na svom je terenu u gradskom derbiju ugostio No Limit TVIN. Gosti su agresivnom igrom do odmora držali domaće nogometaše dalje od svojih vrata. Gostujuću mrežu načeo je Roberto Meseš pogotkom u 59. minuti. Najatraktivniji potezi dogodili su se u 78. minuti kada se Meseš odličnim potezom riješio pratnje i dodao loptu Anti Mikuliću, a ovaj petom šalje loptu u same rašlje gostujućih vrata, što je bilo dovoljno za pobjedu rezultatom 2:0 i povratak na čelnu poziciju na tablici, koju je Aršanj držao 24 sata.

Mladost iz Vukosavljevice pobjedom 6:4 nad Croatijom iz Grabrovnice zadržala je treću poziciju na tablici. Gosti su nakon osam minuta vodili 2:0 zgodicima Josipa Milakovića. Manuel Šelimber i Ivica Jurić svojim golovima poravnali su na 2:2. U 30. minuti Luka Sabljić bio je precizan s bijele točke i ponovno doveo Croatiju u prednost. Svojim drugim pogotkom, ovog puta iz kaznenog udarca, Manuel Šelimber poravnao je na 3:3. Antonio Raptavi u 63. minuti dovodi po prvi puta u ovoj utakmici Mladost u prednost. Šest minuta kasnije, zbog crvenog kartona, klupu je morao napustiti gostujući predstavnik Marijan Tržić. U 77. minuti Marko Slavić poravnao je rezultat na 4:4, a konačnu pobjedu domaćoj momčadi donijeli su svojim zgodicima Šelimber u 84. minuti ponovno s bijele točke i Leo Trupina iz igre u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Momčad Svetog Đurađa, nakon dva uzastopna poraza, slavila je na domaćem travnjaku u susretu s Podravcem iz Dinjevca. Strijelci za domaću momčad bili su iskusni Dalibor Ladović u 39. i Ante Slavić u 75. minuti.

Bilogora 1947. na svom terenu u Špišić Bukovici s visokih 6:0 svladala je Podgorje. Tri zgoditka postigao je Michael Zorić, a po jednom su precizni bili Marko Šandrk, Dario Papić i Stipo Djak.

Gradina je na svom terenu iznenadila Dravu iz Terezinog Polja i povela zgoditkom Ante Gradinjana u devetoj minuti. Četiri minute kasnije domaći igrač Matej Podnar nepropisno je spriječio ulazak lopte u mrežu, sudac Dinko Cafuta pokazao je na bijelu točku, a Podnara, zbog crvenog kartona, poslao ranije u svlačionicu. Iz kaznenog udarca precizan je bio Mihael Taušan. Do kraja su gosti iz Terezinog Polja postigli još četiri zgoditka i došli do uvjerljive pobjede rezultatom 5:1. Strijelci su bili Josip Draganić u 32. i Mihael Taušan u 60. i 86. minuti iz igre te Marko Zalović dvije minute prije kraja iz kaznenog udarca.

Rezultati 8. kola: Aršanj – Turnašica 3:0, Sokol – No Limit TVIN 2:0, Mladost – Croatia 6:4, Bilogora 1947. – Podgorje 6:0, Sveti Đurađ – Podravec 2:0, Gradina – Drava 1:5.

Plavi iz Jugovog Polja očekivano su slavili na gostovanju u Čađavačkom Lugu kod posljednjeplasirane momčadi, Krčevine. Krunoslav Klepač bio je trostruki strijelac za goste, Antun Stupar i Nikola Repinac postigli su po jednog, dok je preostali zgoditak bio autogol Alena Eršegovića.

Bez pobjednika završena je utakmica u Novoj Šarovki gdje je Standard ugostio josipovački Dinamo. Tin Tušek doveo je domaću momčad u prednost nakon tri minute igre u nastavku, dok je bod Dinamu osigurao Vedran Gabud u 63. minuti.

Tri nova boda nogometaši Munje osvojili su na gostovanju u Ćeralijama. Nakon 19 minuta gosti su došli do prednosti golom Matije Bošnjaka, izjednačio je Kristijan Djordjević u 35., dok je pitanje pobjednika s dva zgoditka u posljednjih dvadesetak minuta riješio Josip Vida.

Bez pogodaka odigran je prvi dio utakmice u Čađavici gdje je Mladost 1930. ugostila Zrinski iz Nove Bukovice. Nakon dvije minute igre u nastavku prvi pogodak za goste postigao je Tomislav Kurtić, isti je igrač povisio na 2:0 u 82. minuti, dok je konačnih 3:0 postavio Antonio Prpić dvije minute prije kraja utakmice.

Jedinu domaću pobjedu upisao je Grabić koji je ugostio bakićku Mladost. Željko Vuk poentirao je u 11. minuti za prednost Grabića, izjednačenje je donio Mateo Sojka u 68., dok je tri boda domaćoj momčadi donio Filip Marković u 72. minuti utakmice. Dodajmo kako je dvije minute prije kraja isključen gostujući vratar Gabriel Čolak zbog igranja rukom van kaznenog prostora.

Rezultati 7. kola: Krčevina – Plavi 0:6, Standard – Dinamo 1:1, Ćeralije – Munja 1:3, Mladost 1930. – Zrinski 0:3, Grabić – Mladost (B) 2:0.

(www.icv.hr, mš, mra, foto: M. Šolc)