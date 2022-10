3. NL SJEVER Papuku bod u susretu s liderom, Vratković nastavio odličnu golgetersku formu

U sklopu 9. prvenstvenog kola 3. NL Sjever momčad orahovačkog Papuka 1664 Osječko na svom je terenu ugostila lidera prvenstva Radnik iz Križevaca.

Papuk se od prve minute postavio čvrsto u srednjem bloku tražeći svoju prigodu iz kontre. Prvu šansu imao je prvi Papukov topnik ove sezone Marin Vratković u 10. minuti kada je zapucao s nekih 20-ak metara, a vodeći pogodak stigao je samo dvije minute kasnije. Glavni sudac utakmice dosudio je kazneni udarac za domaćina, a najstrožu kaznu u pogodak je pretvorio Marin Vratković.

U velikoj prilici u 61. minuti našao se i Matej Rukavina koji je nakon jedne kontre izbio sam pred vratara i poslao loptu, umjesto u gol, iznad vrata. Križevčani su također u nekoliko navrata mogli doći do izjednačenja, vratar Kratzl bio je na visini zadatka, no ništa nije mogao u 71. minuti kada je, ispostavit će se konačnih 1:1, postavio Šimun Šabijan.

– Teška utakmica za nas, protivnik je izuzetno dobar, a njegove brojke puno govore. Dakle, Radnik ima duplo više bodova od nas, postigli su duplo više pogodaka, primili duplo manje i statistički su jači, no nakon 90 minuta na terenu moji su momci pokazali da mogu jako puno. Rekao sam im u svlačionici prije utakmice, tko se bolje postavi, tko bude čvršći i energičniji odnijet će bodove. Nama je bilo važno ne griješiti i imati ono što što nam je nedostajalo u Virovitici, a to je sigurnost i jednostavnost posebno u zadnjoj liniji. To smo ispoštovali i mislim da je rezultat realan protiv ove iznimne momčadi. Nama je veliki problem taj ritam, od početka priprema odigrali smo već 16 utakmicu i što je najvažnije s malim kadrom igrača, što zbog ozljeda, kartona i ostalog. 12 ili 13 igrača kruži kroz momčad i to je veliko opterećenje i bit će nam veliki problem ovih nekoliko završnih kola. Mimić bi se trebao oporaviti već do Osijeka, ali još uvijek nema Jusupa, Patača nije potpuno spreman, a da ne govorim da i dalje ne mogu računati na duže ozlijeđenog Miroslava Rukavinu. Ovim momcima kapa do poda za sve što rade i kakve rezultate postižu – rekao je trener Papuka Osječko 1664 Zoran Mandić te kao igrača ovoga puta izdvojio stopera Stipu Čavića.

– Odigrao je odlično u obrani bez ijedne pogreške, iznudio kazneni udarac i cijelu je utakmicu sjajno iznosio loptu iz kaznenog prostora, a nekoliko je puta upravo njegov blok spriječio izglednu situaciju za goste – zaključio je Mandić.

