3. NL SJEVER U Orahovici dva penala, crveni karton i salve zvižduka za suca Dergeza: Fantastični Borna Mimić junak Papukove pobjede u burnoj utakmici

Sedmo prvenstveno kolo 3. NL Sjever donijelo je u Orahovici ogled domaćeg Papuka Osječko 1664 i Podravine iz Ludbrega.

Prije utakmice dogodilo se ono što igrači Papuka najviše ne vole, pao je velik pljusak i dodatno natopio i uništio već ionako blatnjav i mokar teren od kiša proteklih dana. Unatoč tome, momčad Zorana Mandića prvi je dio susreta odigrala odlično, slagala odlične prigode, a povela već u 2. minuti kada su Mimić i Rukavina odigrali dupli pas, Mimić je zatim ušao u kazneni prostor, obišao još jednog igrača i izbio sam pred vratara Kovačića te mirno poentirao u bliži kut.

Papuk je i dalje dominirao, nizale su se prigode, a najveća je bila u 31. minuti kada je Rukavina pogodio vratnicu. I onda, 39. minuta, nova minijatura odličnog Borne Mimića koji s nekoliko driblinga prolazi dva igrača, treći ga ruši i sudac Dergez opravdano pokazuje na bijelu točku. Kazneni udarac izveo je Vratković pogodivši malu mrežicu desnog vratarevog kuta – 2:0. Podravina nije stvorila niti jednu prigodu, Papuk je bio apsolutno bolji i zasluženo na odmor otišao s velikom prednošću.

Drugi dio susreta bio je obilježen velikim tenzijama. Domaći nogometaši bili su u nekoliko situacija ogorčeni odlukama glavnog suca Marka Dergeza, a prva takva dogodila se u 55. minuti kada je, smatraju domaći, neopravdano pokazao na kazneni udarac kojeg je mirno realizirao Josip Golubar i smanjio domaću prednost na 2:1.

Burno je bilo samo šest minuta kasnije nakon jedne greške Papukove obrane, koju je pokušao ‘ispraviti’ vratar Karlo Mahaček. Sudac Dergez ovu situaciju s velike udaljenosti okarakterizirao je prekršajem Mahačeka, odnosno nepropisnim sprječavanjem izgledne pozicije za postizanje pogotka i vrataru domaćih pokazao crveni isključujući karton.

Papuk se u nastavku grčevito branio po teškom terenu s igračem manje i prijetio iz kontre, a iz takve jedne ponovno je Mimić primio loptu, gurnuo u prazan prostor za Rukavinu koji odlično ulazi u kazneni prostor i puca, no lopta je pogodila vratnicu. Podravina pokušava dugim loptama tražiti Golubara, no obrana domaćih sve je na vrijeme ‘čistila’. I onda, u 79. minuti nove salve zvižduka domaćih navijača prema sucu Dergezu. Bila je to situacija u kojoj je gostujući igrač Huzjak grubim i neopreznim startom ‘pokosio’ domaćeg bočnog igrača Podboja koji je prvi stigao do lopte, ali ovaj start Dergez je okarakterizirao samo opomenom, što je rezultiralo erupcijom nezadovoljstva kompletne Papukove klupe i dobro popunjenih tribina, a posebno je donijelo koškanje igrača i grube startove do kraja utakmice. Papuk je ipak izdržao i ostvario iznimno važnu pobjedu.

-Ne znam što bih rekao, teška utakmica i za nas jako važna pobjeda. Nama definitivno ne odgovara ovakvo vrijeme jer mi težimo pas igri i akcijama, a to se na ovakvom travnjaku ne može. Ipak kapa dolje momcima koji su ovo iznijeli srcem i borbenošću, a isto tako čestitam i gostujućoj ekipi na također odlično istrčanoj utakmici. Ova nam pobjeda donosi novi zamah za utakmice koje dolaze – rekao je domaći strateg Mandić te za igrača utakmice apostrofirao Bornu Mimića.

-Borna je odlično odradio utakmicu, dobio je gotovo svaki duel. Uz to je još zabio, izborio kazneni udarac i ovaj epitet definitivno pripada njemu – zaključio je Mandić.

Papuk – Podravina 2:1

Igrač utakmice: Borna Mimić

(www.icv.hr, vg, foto. V. Grgurić)