3. ŽNL ISTOK Miholjac upisao i petu ligašku pobjedu: ŠN Graničar Bušetina uvjerljiva u Rušanima, podjela bodova u Sedlarici

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 7. kola u 3. županijskim nogometnim ligama.

3. ŽNL ZAPAD

Uvjerljivom pobjedom u Rušanima kod Napretka, ŠN Graničar Bušetina smanjila je zaostatak za vodećim Omladincem na samo jedan bod. Pet zgoditaka za goste postigao je Saša Ivanešić, dva je dodao Alen Fučkar, dok su po pogodak upisali Luka Brlas i Marko Glumpak.

Pogodak manje postigla je Sloga koja je gostovala u Bačevcu. Trostruki strijelac bio je Ronald Jagica, Igor Prajo postigao je dva, a Tomislav Suhanek, Tomislav Kovačević i Davor Perković po jednog. Jedini strijelac za Branu bio je Alen Matić. Domaćini su drugi dio utakmice odigrali s devet igrača budući da su u svlačionici ostali Tomislav Mandić i Dražen Boban.

Efikasna je bila i Bušetina 1947 koja je s 5:0 slavila protiv Kladara. Po jedan zgoditak na utakmici postigli su Karlo Zelenbrz, Michael Fučkar, Leon Široki, Mario Mikolčić i Ante Hruza. Dodajmo kako su gosti utakmicu priveli kraju kraju s osam igrača, budući da su zbog ozljede igru napustili Tomislav Šafarić i Toni Džanić.

Dva zgoditka prednosti imala je Stara Brezovica na gostovanju u Sedlarici gdje ju je ugostio Otrovanec, no utakmica je završila podjelom bodova. Marko Živko bio je strijelac prvog pogotka na utakmici kojim je domaća momčad povela, igrala se 9. minuta, no gosti su preokrenuli do 20. zgodicima Stjepana Brođanca i Predraga Mikića. Treći zgoditak za goste postigao je Mateo Brođanac u 50., a bod Otrovancu s dva je zgoditka osigurao Danijel Ivanović. Obje momčadi susret su završile s 10 igrača na terenu. U domaćim redovima isključen je Mario Radelić, a u gostujućim Mateo Brođanac.

Rezultati 7. kola: Bušetina 1947 – Kladare 5:0, Brana – Sloga (DS) 1:8, Otrovanec – Stara Brezovica 3:3, Napredak – ŠN Graničar Bušetina 0:9

3. ŽNL ISTOK

Petu pobjedu ove sezone ostvarili su nogometaši Miholjca, a na svom su terenu bili bolji od Vaške rezultatom 2:0. Dejan Tomić bio je strijelac prvog pogotka na utakmici u 20. minuti, dok je konačan rezultat postavio Bojan Dmitrović u 52. minuti.

U drugoj utakmici kola Slavonac je na svom terenu slavio protiv Meljana koji su tako i dalje bez bodova. Četiri zgoditka na utakmici postigao je Ivan Mađarić, po jednog su upisali Toni Nikolaus, Andreas Begovac i Robert Nikolić-Kajić, dok je jedini strijelac za Meljane bio Robert Bočkaj.

Rezultati 7. kola: Miholjac – Vaška 2:0, Slavonac – Meljani 7:1

(www.icv.hr, mra, foto: D. Fišli)