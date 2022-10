Dani otvorenih vrata LIK-a Nikola Trick: Uz izložbu autorskih djela, organizirali likovne radionice za učenike

Od četvrtka 20. do subote 22. listopada u terminima od 9 do 12, odnosno od 15 do 19 sati virovitički Likovni klub „Nikola Trick“ ima Dane otvorenih vrata. U tom vremenu svi zainteresirani mogu posjetiti njihov prostor u Gajevoj ulici broj 3, gdje će im članovi kluba pokazati svoj slikovni fundus. Za mlade su održali likovne radionice.

Prvog dana u četvrtak 20. listopada u dva termina Likovni klub su posjetili četvrti razredi Osnovne škole „Vladimir Nazor“. Njima je nekadašnja nastavnica likovne kulture Jasna Gojević s oduševljenjem pokazala slike, na kojima su učenici prepoznavali svoj grad.

Nakon obilaska prostorija, učenici su pokazali svoju vještinu crtanja. Motivi su bili jesenski plodovi. Učenici su otišli obogaćeni novim spoznajama i likovnim iskustvima.

(www.icv.hr, mš; Foto: M. Šolc)