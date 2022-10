Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ predstavili projektnu aktivnost na 11. Simpoziju “Kopački rit jučer, danas, sutra”

U Osijeku i Parku prirode Kopački rit, u četvrtak, 29. i petak, 30. rujna, održan je 11. Simpozij “Kopački rit jučer, danas, sutra” s međunarodnim sudjelovanjem.

Na simpoziju su sudjelovali i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a na posterskoj sekciji predstavljena je i projektna aktivnost iste provedena u sklopu provedbe projekta “Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura – Drava – Danube”, Acronym: Riverside, HUHR/1901/2.2.1/0122 – Inventarizacija faune ptica strmih obala rijeke Drave i vodenih površina na području UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Virovitičko-podravskoj županiji.

Na simpoziju su prezentirane brojne teme i radovi s ciljem očuvanja biološke raznolikosti Republike Hrvatske, ali i prikaz radova i praksi izvan Hrvatske.

Zbornik sažetaka 11. Simpozija “Kopački rit jučer, danas, sutra” moguće je preuzeti OVDJE.

(virovitica-nature.hr)