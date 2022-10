Fenomenalan start kadetskih košarkašica ŽKK Virovitice u regionalnoj LWB ligi u kojoj igraju klubovi iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske

Nakon što su kadetkinje Ženskog košarkaškog kluba Virovitica pozvane da igraju regionalnu LWB ligu (League without borders) odigran je i prvi turnir u Požegi.

Inače Regionalna LWB liga okuplja klubove iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske koji kvalitativno i organizacijski mogu odgovoriti zahtjevima organizatora natjecanja. Radi se o velikom iskoraku nakon desetogodišnjeg rada u klubu što je još jedan pokazatelj da je Virovitica prepoznata kao košarkaška sredina te da brojni uspjesi koji su ostvareni u proteklih nekoliko godina nisu prošli nezapaženo, no krenimo redom.

Na turniru u Požegi kadetkinje ŽKK Virovitice odigrale su dvije utakmice, prvo najzanimljiviju utakmicu 1. kola protiv kadetkinja – viceprvakinja Hrvatske u seniorskoj konkurenciji Plamen Požege, a drugu protiv Radosti iz Čakovca.

Respektirajući činjenicu da je čak šest igračica kadetkinja ŽKK Požege u užem krugu seniorki viceprvakinja Hrvatske krenulo se u utakmicu.

Početak je nagovjestio neizvjesnu utakmicu što je pokazao i rezultat nakon prve četvrtine, 17:14 za domaće igračice Plamena. Virovitičnke su se na startu teško nosile s čvršćim domaćim igračicama no to su u određenoj mjeri nadoknađivale nešto tehnički boljom izvedbom i uigranošću. Uslijedilo je i nekoliko vezanih pogrešaka Virovitičanki i na poluvrijeme se otišlo s velikih 34:26 za Požežanke. Trener Robert Fritz odveo je svoje djevojke u svlačionicu i na teren je u drugom dijelu izašla znatno borbenija ekipa. Gotovo cijelu utakmicu iznijela je petorka Deskar, sestre Cindrić, Kalaš i Sabo koja kao da je u drugom dijelu ubacila u brzinu više. Mia Deskar je u početku podijelila još dvije od čak sedam asistencija tijekom utakmice te odlično proigrala Lanu i Luciju Cindrić pa se razlika domaćih počela ‘topiti’. Nakon još jednog prodora raspoložene Mije Deskar pri kraju treće četvrtine utakmica se vratila gotovo u egal. Odlično su skakale i sestre Cindrić. Lucija je u konačnici skupila 9, a Lana 5 skokova uz 4 osvojene lopte. Neočekivan povratak i znatno veća borbenost Virovitičanki kao da su unijeli nervozu u redove domaćih djevojaka. Početkom posljednje četvrtine, nakon četiri neuspješna prodora domaćih, Marta Leda Kalaš i Mia Deskar upisale su po dva skoka, Martina Sabo izvela je dva lijepa prodora uz aut liniju, a Mia ponovno proigrala seke Cindrić te u sljedećem napadu i sama pogodila, da bi četiri minute prije kraja semafor pokazao 54:54. Renomirani trener domaćih Vladimir Englman pozvao je minutu odmora no nije pomoglo. Gošće su zaključale koš, a Lucija Cindrić pogodila tricu koja kao da je potpuno poljuljala domaće. Požežanke su neumorno pokušavale, ali su uvijek nailazile na neprobojan bedem Virovitičanki dok su Mia, Lana i Lucija u sljedovima punile koš domaćih za konačnih 64:56 i veliko slavlje umornih no sretnih igračica ŽKK Virovitice.

Na kraju utakmice trener Robert Fritz pohvalio je svoje igračice koje su prije svega zajedništvom i borbenošću u drugom poluvremenu uspjele iznenaditi i pobijediti odlične kadetkinje Plamen Požege.

ŽKK Plamen Požega – ŽKK Virovitica 56:64

ŽKK Virovitica: Mia Deskar 15, Lana Cindrić 19, Lucija Cindrić 18, Marta Leda Kalaš 4, Martina Sabo 6, Lana Ojurović, Alisa Lovreković, Nika Pavelić, Lana Bajivić, Ena Salajić, Dorotea Blažičević i Lorena Kanižaj.

Nakon iscrpljujuće prve utakmice očekivala se nimalo lakša utakmica protiv Radosti iz Čakovca no kad su Čakovčanke izašle na teren, trener Fritz mogao je odahnuti. Naime zbog ozljeda, Čakovčanke su istrčale bez svoje tri najbolje igračice: Vide Novak, Lori Drk i Asje Kasapović.

Kada je početna petorka, Deskar, Kalaš, Sabo i sestre Cindrić nakon pet minuta stvorila ogromnih 20:0, trener Robert Fritz priliku je dao svim ostalim djevojkama koje su se do kraja utakmice sve od reda upisale u strijelce. ‘Raspištoljila’ se Lana Bajvić i s 21 postignutim košem bila najefikasnija igračica utakmice, dok je Lana Ojurović dodala 18 koševa. Odlično je svoju dionicu odigrala Alisa Lovreković koja se uz 9 postignutih koševa po prvi put na utakmici okušala i na poziciji organizatora igre te podijelila tri lijepe asistencije. Lucija Cindrić također je postigla 9 koševa, dok je trio Martina Sabo, Dorotea Blažičević i Nika Pavelić upisao po 8 koševa. Tri igračice postigle su šest koševa i to Mia Deskar, Lana Cindrić i Ena Salajić, dok je pet koševa postigla Marta Leda Kalaš. Na kraju je semafor pokazao 100:26, rezultat koji sigurno ne oslikava trenutnu snagu ovih ekipa i da su Čakovčanke nastupile u punom sastavu bila bi to vjerojatno borba na jednu loptu.

Trener Robert Fritz pohvalio je djevojke na angažmanu na jučerašnjim (subota) utakmicama.

-Nakon dva odigrana kola nalazimo se na prvom mjestu međunarodne LWB lige, nešto što doista nismo očekivali, tek se potajice nadali. Kako se radi o renomiranim prvoligaškim klubovima, vjerovali smo tek da ćemo uspješno nositi ime svog grada te biti ‘tvrd orah’ za svaku od prvoligaških ekipa koje igraju ligu. Sada nas očekuje turnir u Virovitici 17. prosinca te se nadamo da ćemo uz podršku naših vjernih navijača uspjeti upisati bar jednu pobjedu i na taj način učiniti korak i za možda nešto više. Virovitički turnir donijet će utakmicu sa Slavoncem koji već godinama igra ovu ligu i kadetkinjama talijanskih prvoligašica Interclub Mugia – rekao je Fritz.

Treba naglasiti da se u ligi natječu još i ekipe iz Hrvatske: FSV iz Rijeke i ARX Falcons te podmladak slovenskih prvoligašica Kranjska Gora Jesenice i austrijskih prvoligašica Team Karten.

Uz navedeni turnir, Virovitičanke će odigrati i treći turnir u Klagenfurtu u Austriji 21. siječnja te četvrti turnir u Rijeci 25. veljače 2023. godine, dok će se završnica, odnosno Final Four odigrati u svibnju iduće godine.

ŽKK Radost Čakovec – ŽKK Virovitica 26:100

ŽKK Virovitica: Mia Deskar 6, Lana Cindrić 6, Lucija Cindrić 9, Marta Leda Kalaš 5, Martina Sabo 8, Lana Ojurović 18, Alisa Lovreković 9, Nika Pavelić 8, Lana Bajivić 21, Ena Salajić 6, i Dorotea Blažičević 8.

(ŽKK Virovitica)