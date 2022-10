Hajduk i Dinamo danas na prepunom Poljudu igraju veliki derbi: Evo gdje ga možete gledati

Hajduk i Dinamo danas (petak) od 18 sati na Poljudu igraju derbi SuperSport HNL-a. Utakmica je to s jako velikim ulogom, ne samo onim simboličkim i prestižnim, koji nosi svaki derbi. Ova utakmica, koju najveći rivali igraju nakon odrađenih po 12 mečeva, može riješiti prvenstvo, i to ako pobijedi Dinamo – prenosi Index

Dinamo pobjedom rješava, a Hajduk spašava prvenstvo

Slave li gosti, na vrhu će se odvojiti s čak 11 bodova više od domaćina, a od trećeg Osijeka imali bi 13 bodova više i utakmicu manje. S obzirom na to da je prvenstvo ušlo u drugu trećinu, nije pretjerano reći kako je teško zamislivo da bi Dinamo do kraja prosuo tako kapitalnu prednost, posebno jer je do sada pobijedio 11 od 12 utakmica, a tu preostalu remizirao.

Dio Dinamovog pobjedničkog niza je i Hajduk, koji je na početku prvenstva lako pobijedio 4:1 u jedinom derbiju u SuperSport HNL-u ove sezone. Hajduk bi pobjedom “spasio prvenstvo”, vratio zanimljivost jer bi gotovo prepolovio zaostatak za vodećim Dinamom.

Remi pak naravno zadržava postojeće stanje, u kojem Dinamo vodi s velikom, ali ne nedostižnom prednošću, a Hajduk i Osijek se bore za drugo mjesto i nadaju liderovom kiksu. Hajduku pred utakmicu stižu dobre vijesti. Za derbi s prvakom vraćaju mu se Fossati i Lovrencsics koji su odradili kaznu zbog žutih kartona nakon što su preskočili meč prošlog kola u Gorici koji je Hajduk dobio 1:0.

Hajduku se vraćaju važni igrači, Dinamu prijeti viroza

Također, mogao bi se vratiti i golman Lovre Kalinić. On je zbog ozljede morao napustiti utakmicu protiv Varaždina, a zamijenio ga je Karlo Sentić. To znači da bi Hajduk za Dinamo mogao biti jači za tri važna igrača.

Dinamo s druge strane ima zdravstvene probleme. U momčadi se pojavila enteroviroza. Prvo su oboljeli Robert Ljubičić i Daniel Štefulj, a zatim Ivan Nevistić, Marko Bulat i Mahir Emreli.

Derbi sudi Igor Pajač. Pomoćnici će mu biti Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, četvrti je sudac Zdenko Lovrić, a u VAR sobi su Marin Vidulin i Robi Kezele. Prijenos utakmice možete gledati na kanalu MAXSport 1.

(index.hr)