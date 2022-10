Ivan Felendeš iz Zdenaca promovirao svoju drugu knjigu vezanu uz rodne mu Zdence: Fotomonografija “Svatovi su, svatovi su, a ne znam čiji su” čuva povijest mjesta i ljudi

U muzejsko-galerijskom prostoru u Zdencima Ivan Felendeš promovirao je svoju drugu knjigu vezanu uz rodne mu Zdence. Nakon priče u zdenačkoj pustari, Ivan Felendeš stvorio je fotomonografiju pod nazivom “Svatovi su, svatovi su, a ne zna čiji su” koja je sačinjena od fotografija zdenačkih svatova od 1928. do danas.

Predstavljanju ove zanimljive knjige nazočili su načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić u ime Općine koja je jedan od pokrovitelja ove knjige te recenzent iste, profesor Ivan Balta, također rođeni Zdenčanin. Načelnik općine Tomislav Durmić u uvodu je pohvalio trud i rad autora rekavši kako je Ivan Felendeš postao istinski kroničar ovog mjesta.

– Moram pohvaliti ovog vrijednog čovjeka koji da je sve od sebe kako bi od zaborava otkinuo sve one lijepe stvari koje su nekada činile naše Zdence i samo se iskreno nadam da neće stati, a kako smo već razgovarali nove ideje su na pomolu i naravno da će Općina u svakom uratku našeg, sada, rekao bih kroničaru, biti na raspolaganju za svaku pomoć– rekao je Durmić.

Obratio se potom i recenzent fotomonografije profesor Ivan Balta. Nazvao je ovaj Felendešev uradak iznimnim i hvalevrijednim pothvatom.

– Nova knjiga našeg sumještana Ivana Felendeša koja govori o tradiciji svatovanja u Zdencima i zdenačkom kraju prikaz je kako povijesnog segmenta u riječima i tekstom tako i zorno fotografijama koje su ogledalo prošlosti, a što je uistinu hvalevrijedan pothvat. Neuobičajen je ali uspješan način da se fotografijom i crtežom potvrdi opstojnost ljudi u Zdencima u vremenu i prostoru. Ovo je način kako se dokumentira djelić povijesno-kulturnog kruga baštine našeg zavičaja. Autorova knjiga je nastala iz želje da se zabilježe foto detalji iz razdoblja trajanja života Zdenaca i običaja svatovanja kao dio šireg slavonskog zavičaja. Vrijednost je i ta nama dobro poznata, a to je mudrost već od najstarijih vremena, kako ljudska sjećanja blijede pa su nalazi, fotografije, predaja i običaji te zapisi jedini trag i pouzdan način da se za povijest prenese nadolazećim generacijama i na taj način sačuva slika života ljudi ovog našeg prelijepog kraja. Čestitam autoru što je uspio ovaj mukotrpni posao do objavljivanja privesti kraju te želim uspjehe u daljnjem promišljanju i pisanju o sličnim temama našeg zavičajnog mjesta Zdenci– rekao je između ostalog Balta.

Ivan Felendeš, kako sam za sebe kaže drugi, jer mu je otac bio Ivan, ima i unuka koji je treći, baš na dan promocije proslavio je 50 godina braka sa svojom suprugom Maricom što je najbolji mogući dan za promovirati upravo ovakvu knjigu.

– Želio sam nastaviti raditi nešto što će ostaviti trag povijesti mojih Zdenaca, a kako sam od malena volio biti u svatovima, odlučio sam upravo svatove i običaje svatova prikazati na ovaj način. Ja sam bio uvijek među onom djecu što su vikala ”Kume izgori ti kesa” pa smo kupili novac i bombone i to me sve ponukalo da to sve stavim u jednu knjigu i vjerujem da sam uspio napraviti nešto dobro, nešto što će dati priliku da se ljudi ne zaborave, svi ti divni, reći ću mali ljudi, koji su bili dio naših Zdenaca i važan kotačić povijesti njima. Na ovim fotografijama ima gotovo 3000 ljudi koji se na fotografijama pojavljuju i ne trebamo one preminule gledati samo na spomenicima nego na fotografijama kada su bili mladi, živi i veseli. Fotografije sam skupljao po kućama mještana Zdenaca od starih baka, obitelji i uspio sam dosta toga skupiti. Imam čak i neke fotografije od nepoznatih svatova koje se nitko ne sjeća pa sam ih izbacio, ali stoje u arhivi. Najstarija fotografija mi datira iz 1928. godine, a u predgovoru sam malo napisao i o običajima svatova u našem kraju, što se sve radilo, kako se slavilo, koliko je trajalo jer većina svatova je trajala do tri dana i sve ono što je slavonske zdenačke svatove činilo posebnim. U mojoj knjizi su svatovi u kojima barem jedan od mladenaca mora biti iz Zdenaca, složio sam to po godinama i evo nadam se da će ova fotomonografija ostaviti pozitivan trag i probuditi sjećanja mnogih Zdenčana. Hvala načelniku Durmiću i Općini koji su mi pomogli u tiskanju knjige, hvala od srca svim obiteljima koje su mi ustupile svoje fotografije i svima koji su na bilo koji način pomogli u izradi, a posebno mojoj supruzi Marici koja mi je najviše pomogla – rekao je autor Felendeš.

