LIGA PRVAKA Dinamo minimalno poražen pogotkom Okafora iz kaznenog udarca, Drmić promašio zicer za izjednačenje

Dinamo je u trećem kolu skupine Lige prvaka poražen na gostovanju kod Salzburga s 1:0. Pogodak odluke zabio je Noah Okafor iz jedanaesterca u 70. minuti.

Dinamo je doživio i drugi poraz u Ligi prvaka, no dojam je da do njega u Salzburgu ne bi došlo da je hrvatski prvak igrao barem malo hrabrije. Austrijanci nisu odigrali ništa posebno, ali su iskoristili loš period Dinamove igre polovicom drugog dijela i došli do prve pobjede u skupini – prenosi Večernji

Prvo poluvrijeme proteklo je u dominaciji Austrijanaca, no Dinamo je imao bolje šanse.

U 7. minuti odlično je pucao veznjak Dinama Mišić s više od 20 metara, ali golman Kohn vadi loptu ispod grede. Potom je u 37. minuti ubačaja Moharammia dočekao glavom Ademi, ali je lopta otišla pored vrata.

Salzburg je prijetio i pokušao iskoristiti nekoliko grešaka Dinamove obrane, a najveću priliku je imao Luka Sučić, čiji udarac iskosa s lijeve strane u 17. minuti zaustavio Livaković.

U 55. minuti najveću priliku utakmice propustio je Slovenac Šeško, koji je najviše skočio nakon kornera, no neometan s tri metra udarcem glavom pogađa, srećom po Dinamo, u čelo vratara Livakovića.

U 70. minuti Moharrami u kaznenom prostoru ruši Ulmera, a latvijski sudac pokazuje na kazneni udarac. Nigerijac Okafor lagano zabija iz penala i Salzburg je poveo.

Dinamo je mogao izjednačiti u 82. minuti kada je nakon pogreške stopera domaćih Pavlovića lopta došla do potpuno samog Drmića, čiji šut brani njegov sunarodnjak Kohn. Livaković u sudačkoj nadoknadi brani šut Šeška iz velike blizine, a u 93. minuti činilo se da je Dinamo izjednačio, no gol Drmića je poništen zbog nedozvoljene pozicije.

Za domaćine je Luka Sučić igrao do 90. minute, dok Roko Šimić nije ulazio u igru. Za sedam dana hrvatski i austrijski prvak će imati uzvrat na Maksimiru.

U drugom susretu iz skupine večeras se na Stamford Bridgeu sastaju Chelsea i Milan. Nakon nepotpunog trećeg kola na vrhu ljestvice je RB Salzburg s pet bodova, Milan ima četiri, Dinamo tri, a Chelsea jedan bod.

RB SALZBURG – DINAMO ZAGREB 1-0

Strijelci: 1-0 Okafor (71pen)

Pred 29.000 gledatelja na stadionu Red Bull Areni sudio je Treimanis iz Latvije.

RB SALZBURG: Kohn – Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer (Wober, 78)- Seiwald, Capaldo, Kjærgaard, Sučić (Gourna, 90+1) – Šeško, Okafor (Adamu, 78).

DINAMO: Livaković – Moharrami (Bočkaj, 80), Perić, Šutalo, Theophile-Catherine (Drmić, 75), Ljubičić – Ademi, Ivanušec (Baturina, 84), Mišić – Oršić (Špikić, 80), Petković.

(vecernji.hr)