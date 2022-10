Memorijal ”Rudolf Špehar i Miroslav Podboj”: Sportskim igrama hrvatski branitelji se prisjetili svojih suboraca

Gradska organizacija Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Slatina i njen Temeljni ogranak Bakić, jučer (subota) su po četvrti put organizirali igre hrvatskih branitelja, Memorijal ”Rudolf Špehar i Miroslav Podboj”, u sjećanje na tragično stradale hrvatske branitelje.

Nakon intoniranja hrvatske himne i odavanja počasti svim poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima minutom šutnje, okupljene hrvatske branitelje pozdravio je predsjednik TO UHDDR Bakić Ivica Pavin, te im se zahvalio na odazivu. Također, Pavin je pozdrave uputio i predsjednicima temeljnih ogranaka UHDDR Sladojevci i Gornji Miholjac, Petru Derdiću i Željku Kolingeru, predsjedniku GO UHDDR Slatina Dragutinu Radočaju, predsjedniku ZUiČ HVIDR-a VPŽ i predsjedniku Odbora za hrvatske branitelje VPŽ Mati Bubašu, slatinskom gradonačelniku Denisu Ostrošiću i njegovom zamjeniku Iliji Nikoliću, predsjedniku UHDDR Požega Antunu Mandiću, te predsjednicima i predstavnicima ostalih braniteljskih udruga.

Slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić je također pozdravio sve nazočne te pohvalio rad Gradske organizacije Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Slatina, kao rad i temeljnih ogranaka Bakić, Gornji Miholjac i Sladojevci, te službeno otvorio igre hrvatskih branitelja.

Hrvatski branitelji su se natjecali u četiri discipline, kartaškoj igri bela, visećoj kuglani, elektronskom pikadu i streljaštvu zračnom puškom.

Po završetku igara medalje za prva tri mjesta po disciplinama uručili su, uz pomoć predsjednika TO UHDDR Gornji Miholjac Željka Kolingera, predsjednik TO UHDDR Bakić Ivica Pavin, predsjednik GO UHDDR Slatina Dragutin Radočaj, predsjednik UHDDR grada Požege Antun Mandić, predsjednik ZUiČ HVIDR-a VPŽ Mato Bubaš i zamjenik slatinskog gradonačelnika Ilija Nikolić.

Pehare prvoplasiranim ekipama po disciplinama uručila je majka poginulog Rudolfa, Danica Špehar, a uručene su i zahvalnice predstavnicima braniteljskih udruga čiji su članovi uveličali 4. Memorijal ”Rudolf Špehar i Miroslav Podboj”.

Poslije podjele odličja okupljenima se s nekoliko riječi obratio ratni zapovjednik 136. slatinske brigade, brigadni general Hrvatske vojske u miru Josip Černi, pohvalivši rad udruge domaćina te uputio čestitke najuspješnijim natjecateljima i natjecateljicama.

Četvrti memorijal ”Rudolf Špehar i Miroslav Podboj” uveličali su članovi Udruge maratonaca VPŽ ”Glasnici istine”, Pavo Tutenov, Mario Kovač i Robert Knapić, koji su uz logističku potporu Ivane Novak istrčali dionicu od mjesta pogibije Rudolfa Špehara kod željezničke pruge u Ulici Matije Gupca u Slatini do Bakića gdje su ih uz veliki pljesak dočekali organizatori i sudionici Memorijala.

REZULTATI NATJECANJA

Viseća kuglana (sudjelovalo 8 ekipa):

1. TO UHDDR Bakić (Željko Kokorić, Ivan Petak, Ivan Grahovac)

2. UHBDDR Nova Bukovica (Josip Penov, Darko Bašić, Darko Meter)

3. ZUiČ HVIDR-a VPŽ (Damir Krklec, Franjo Sterle, Franjo Bucić)

Elektronski pikado (sudjelovalo 10 ekipa):

1. HVIDR-a Slatina (Blaženka Nađ, Mihaela Feldi)

2. UHDDR Bakić 2 (Željko Kočiš, Ivan Grahovac)

3. UHDDR Bakić (Željko Kokorić, Antonio Rogović)

Kartaška igra bela (sudjelovalo 10 ekipa):

1. HVIDR-a Slatina (Aleksander Kiš, Drago Sabljak)

2. UDVDR Slatina (Dražen Vujanović, Predrag Pongračić)

3. UHDDR Bakić-Sladojevci (Petar Derdić, Mirko Radočaj)

Streljaštvo zračnom puškom ekipno (sudjelovalo 7 ekipa):

1. GO UHDDR Slatina (Renato i Valentino Kolinder, Alen Vuglovečki), 501 krug (druga serija 252)

2. ZUiČ HVIDR-a VPŽ (Drago Ladović, Filip Podboj, Dragutin Fišli), 501 krug (druga serija 250)

3. TO UHDDR Gornji Miholjac (Željko Kolinger, Zoran Beneš, Danijel Klement), 454 kruga

Streljaštvo zračnom puškom, seniori pojedinačno:

1. Renato Kolinger, 175 krug

2. Valentino Kolinger, 168 krug

3. Alen Vuglovečki, 158 krug

Streljaštvo zračnom puškom, branitelji pojedinačno

1. Dragutin Fišli, 163 krug

2. Željko Kolinger, 152 krug

3. Antun Mandić, 147 krug

Streljaštvo zračnom puškom, veterani pojedinačno

1. Drago Ladović, 176 krug

2. Filop Podboj, 162 krug

3. Slavko Mađarić, 143 krug

Streljaštvo zračnom puškom, generalni plasman pojedinačno:

1. Drago Ladović, 176 krug

2. Renato Kolinger, 175 krug

3. Valentino Kolinger, 168 krug

Pokrovitelj 4. Memorijala ”Rudolf Špehar i Miroslav Podboj” bio je Grad Slatina.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)