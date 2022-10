Na redovnoj sjednici Općinskog vijeća Crnac jednoglasno usvojen polugodišnji izvještaj proračuna Općine

Vijećnici općine Crnac održali su svoju redovnu 9. sjednicu. Sve odluke kroz točke Dnevnog reda donesene su jednoglasno, a među najvažnijima je bila ona o usvajanju polugodišnjeg izvještaja proračuna Općine.

– Ostvarili smo prihod u iznosu 5.292.000 kuna ili 55 posto u odnosu na godišnji plan što znači da smo ga prebacili i to me čini jako zadovoljnim, a to su i vijećnici primijetili. Rashoda smo pak ostvarili u iznosu od 2,6 milijuna kuna ili 22,65 posto u odnosu na plan i tu moram reći da su nam rashodi znatno smanjeni jer nam kapitalne investicije stoje. Naime neki veliki projekti, kao što je kanalizacija vrijedna 15 milijuna kuna, nominirani su na Nacionalni plan oporavka za što čekamo rezultate natječaja, a isto tako za projekt izgradnje Trga hrvatskih branitelja vrijednog 1,5 milijuna kuna za koji još nisu započeli radovi – rekao je načelnik Mato Damjan.

U nastavku sjednice potvrđena je Odluka o odbijanju zahtjeva Saše Bognara za poništenjem natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta te je potom donesena i ona o prihvaćanju izbora najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine. Jednoglasno je i izglasan zaključak u prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika od siječnja do lipnja tekuće godine te donesene su i odluke o socijalnoj skrbi na području općine, agrotehničkim mjerama i mjerama uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara.

(www.icv.hr, vg)