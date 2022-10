Obilježeno 50 godina rukometa u Orahovici: Okupile se generacije koje su bile dio bogate sportske povijesti

Rukometni klub Orahovica i Ženski rukometni klub Orahovica zajednički su proslavili svojih velikih, ponosnih i povijesnih 50 godina rukometa u Orahovici. Priča o orahovačkom rukometu počela je u jesen 1971. u školskoj dvorani tadašnje osnovne škole. Učitelji tjelesnog Katica Garačić i Milutin Radosavljević potaknuli su učenike na bavljenje rukometom kroz slobodnu aktivnost. 1972. godine održana je osnivačka skupština kluba i stvoren je Rukometni klub Orahovica čiji su prvi treneri bili Katica Garačić i Željko Filipović rečeno je proslavi.

No, krenimo redom, subota, 15. listopad cijela je bila u znaku rukometa pa su tako od 8 sati ujutro svoja rukometna umijeća pokazali mladići do 15 godina u sklopu turnira 1. HRL regija 4 u kojem su nastupili RK Orahovica, RK NEXE, RK Virovitica i RK Slatina. Zatim su svoju utakmicu odigrale igračice do 12 godina ŽRK Orahovica i ŽRK Virovitica 1234 u klopu 1. HRL, a potom i one najmlađe polaznice škole rukometa uzrasta mini rukomet da bi lijepa priča o budućnosti orahovačkog ženskog rukometa završila utakmicom ogledom uzrasta kluba do 14 i 16 godina.

Dvorana se polako počela puniti, a na rukometni okršaj izašle su dvije generacije orahovačkog ženskog rukometa, ona iz 1998. protiv ekipe iz 2002. Obje ekipe okupile su se nakon niza godina. Potom je uslijedilo veliko i svečano otvorenje kojem su nazočili član Izvršnog odbor HRS-a, predsjednik ŽRS OBŽ i RK NEXE Josip Ergović, predsjednik Nadzornog odbora ŽRS VPŽ Miroslav Venus, župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik Orahovice Saša Rister te predsjednik Zajednice športskih udruga grada Antun Grabovac.

U ime domaćina i slavljenika prvi se obratio predsjednik RK Orahovica Samir Šahinović.

– Pokušali smo vam dočarati sve dobre strane koje donosi rad i igranje rukometa u našem gradu i nadam se da smo bar malo uspjeli u toj nakani. Želja nam je bila i vratiti vas malo u prošla vremena kroz druženje s igračicama i igračima, predsjednicima i članovima uprava koje/koji su pronosili ime našeg grada Lijepom našom tokom svih ovih godina. Veliko hvala svim igračicama, igračima, delegatima, sutkinjama, sucima i dragim gostima, svim članovima klubova i roditeljima naših klinki i klinaca, koji su svojim nesebičnim radom ovu proslavu učinili predivnom, doista dostojnom veličine obljetnice koju obilježavamo. Posebnu zahvalu odajem članovima organizacijskog odbora ove proslave, mladim ljudima koji rade u našim klubovima i već godinama nama starijim članovima jednostavno ne dozvoljavaju da odustanemo od rukometa. Ponosan sam i počašćen što imam priliku s vama raditi na dobrobit ovog predivnog sporta u našem gradu – rekao je Šahinović, a potom se u ime ŽRK obratila dopredsjednica Natalina Prokš.

– Presretna sam što smo danas svi zajedno u ovoj velikoj proslavi koja ima itekakvu vrijednost u našem gradu. Posebna sam sretna što smo danas mogli vidjeti puno djevojčica i dječaka koji se bave rukometom i iskreno se nadam i vjerujem kako je ovo pokazatelj da rukomet u Orahovici ima svijetlu budućnost – rekla je Prokš, a nakon nje sve je pozdravio predsjednik ZŠU grada Orahovica Antun Grabovac istaknuvši kako je rukomet oduvijek ponos orahovačkog sporta te kako se nada da će tim stopama i nastaviti te potom uručio i dvije srebrne plakete od strane Zajednice klubovima slavljenicima.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister bio je posebno ponosan, kako je rekao, na činjenicu da Orahovica ima ovako bogatu tradiciju jednog sporta.

– 50 godina rada u jednom sportu u kontinuitetu s toliko puno žara i volje, uspjeha je vrijedno svake pohvale i zato čestitam i jednom i drugom klubu na svemu što su dali našem gradu, ne samo po pitanju rukometa, nego sporta i zdravog života. Treba odati i priznanje našim nastavnicima koji su prije 50 godina stvorili ovu veliku rukometnu obitelj i sjajnu sportsku priču. Vjerujem kako rukomet nastavlja ovako uspješnim koracima, naravno Grad je uvijek uz njih – rekao je Rister.

Virovitičko-podravska županija je županija rukometa, a potvrđuje to i rukomet u Orahovici rekao je župan Igor Andrović:

– Mi kao županija smo definitivno županija rukometa. A što reći za ovu sjajnu priču u Orahovici, vidi se da se rukomet ovdje svima uvukao pod kožu što se vidi i po nizu generacija, velikom broju ljudi koji su danas ponovno bacili loptu u gol. Ono što moram reći je da je rukomet kako u cijeloj županiji pa tako naravno i u Orahovici ogroman promotor ovog prostora i ova proslava pokazuje da je budućnost sporta i rukometa kod nas više nego sigurna – rekao je Andrović.

Član Izvršnog odbor HRS-a, predsjednik ŽRS OBŽ i RK NEXE Josip Ergović izrazio je ponos suradnjom s orahovačkim klubom.

– Velika mi je čast i jako sam sretan biti danas ovdje jer sam jako vezan uz ovaj klub i grad posebno jer mi je supruga iz Orahovice. RK Orahovicu pratim dugi niz godina kao i rukomet ovdje općenito, Naša suradnja je duga i više nego uspješna, čak je RK NEXE dok nije imao svoju dvoranu, igrao ovdje i uvijek je to naše prijateljstvo bilo čvrsto i zasigurno će biti i nadalje. Od srca čestitam Orahovici na velikih 50 godina rukometa i hvala im od srca što su izabrali upravo nas RK NEXE kao središnji dio svoje proslave, nama je to velika čast i ponos – rekao je Ergović.

Mnogi su u povijesti orahovačkog rukometa ostavili dubok trag, a dvjema legendama orahovačkog sporta Josip Ergović u ime HRS-a uručio je nagrade za životno djelo. Oni su tajnik Mirko Škorvaga i nekada igrač, predsjednik, tajnik i sve što se u rukometu moglo raditi, Ivica Matek, a potom su zahvalnice dobili svi koji su dio sebe dali rukometu u Orahovici u proteklih 50 godina među kojima i oni koji nažalost više nisu s nama.

Ova velika obljetnica obilovala je emocijama i velikim događajima, a među najvećima bio je oproštaj od seniorskog rukometa veličanstvenog i srčanog kapetana Tihomira Tosine koji je na poklon od kluba dobio uramljen svoj dres s brojem 2, a potom se u utakmici s RK NEXE-om na svoj način crvenim i plavim kartonom pozdravio s punom orahovačkom dvoranom.

– Teško mi je sada bilo što reći, u jednu ruku sam i sretan i tužan. Sretan sam što vidim sve ove ljude, moje prijatelje zbog kojih nikada nisam napustio ovaj klub, a tužan što je jedan dio mog rukometnog života završio. Hvala svima od srca – rekao je Tosino prepun emocija.

Županijski rukometni savez VPŽ plaketama je nagradio i rukometne suce Gorana Radonjića i Miroslava Josića koji su sudili većinu slavljeničkih utakmica. Nagrade im je uručio predsjednik ŽRS VPŽ Antun Blažević.

Potom je uslijedio vrhunac, prvo su snage odmjerile mlađe i starije veteranke ŽRK Orahovica, a potom je odigrana posebna utakmica između veterana RK Orahovica i RK NEXE. Ekipu veterana RK Orahovica činili su doista oni koji su obilježili povijest, od Gorana Andelfingera, Domagoja Vukovića, dva Tomislava Perkovića, Željka Kašića, Tomislava Mateka, Zdrvaka Eškita, Dražena Šafara, Saše Kršije pa sve do legende orahovačkog rukometa i nekadašnjeg hrvatskog rukometnog reprezentativca Tomislava Tome Broža.

– Orahovica je moj grad i mjesto gdje sam počeo igrati rukomet, ovo je moj klub i moja kuća. Teško mi je opisati koliko sam sretan danas, sretan zbog ovih divnih ljudi, zbog djece koja nastavljaju našim koracima, zbog rukometa i sporta. Moj srce je večeras veliko i uvijek ću biti uz orahovački rukomet koliko budem mogao – rekao je Brož.

Odigrana je potom i revijalna utakmica između selekcije Grad/Županija protiv Uprave RK Orahovica u kojem je gradsko-županijska kombinacija bila bolja, a onda središnji događaj dana bio je ogled seniorskih momčadi RH NEXE Našice koji je došao u najjačem sastavu i RK Orahovice u kojem su Našičani pokazali ljepotu rukometa i zašto su jedna od vodećih hrvatskih momčadi, a Orahovčani da su s pravom u drugom razredu hrvatskog rukometa.

Proslavu su uljepšale velika izložba fotografija, dresova i trofeja iz povijesti rukometa, a svoje plesno umijeće pokazale su članice plesne skupine Dance star Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica.

