OBŽ nastavlja sa snažnim financiranjem svih zacrtanih projekata: Nakon završenog Regionalnog centra za voće i povrće, počinje izgradnja I. Gimnazije

U Velikoj vijećnici Županijske skupštine jučer (četvrtak) je održana 15. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a među 30 točaka dnevnog reda našlo se izvješće župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, prijedlozi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu, Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije, Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2022. – 2024. godine, Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2021./2022. godini, te druge točke.

Sve točke usvojene su jednoglasno ili većinom glasova 39 nazočnih vijećnika.

– Izvješće župana o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine usvojeno je bez rasprave i komentara, a to znači da radimo najbolje što znamo i umijemo te da to vijećnici tako vide i prepoznaju. Tako ćemo i nastaviti. Svi zacrtani projekti odvijaju se planiranom dinamikom, a vrlo brzo započet ćemo s još jednim projektom, izgradnjom I. Gimnazije u Osijeku za što napokon imamo u potpunosti potvrđene odluke našeg Upravnog odjela za javnu nabavu. Za 5-6 dana slijedi potpisivanje ugovora s izvođačem radova i počinjemo s izgradnjom. Završili smo Regionalni distribucijski centar OBŽ za voće i povrće, a prije nekoliko dana dobili smo uporabnu dozvolu. Gospodarski centar se radi planiranom dinamikom, bit će završen do kraja godine, najkasnije nešto iz Nove godine i počet će s radom već na Proljetnom sajmu. To su najbitniji projekti, no provodimo još niz projekata, subvencija i drugih aktivnosti na razini županije, kao i projekte koji se provode na razini države, gradova i općina i svi idu zacrtanom dinamikom – kazao je župan Ivan Anušić.

(www.icv.hr, tj)