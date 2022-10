Odavanjem počasti poginulom hrvatskom branitelju Marijanu Derežiću, obilježena 31. obljetnica akcije “OTKOS 10”

Polaganjem aranžmana i paljenjem svijeća kod Spomen obilježja hrvatskom branitelju, pripadniku A satnije 127. brigade Hrvatske vojske Marijanu Derežiću, na mjestu njegove pogibije u Lončarici, predstavnici Grada Virovitice, virovitičko-podravske policije te pripadnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata s virovitičkog područja, obilježili su 31. obljetnicu akcije “Otkos 10”.

Ta oslobodilačka operacija Hrvatske vojske u Domovinskom ratu počela je 31. listopada prije 31 godinu. Izvedena je na području Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, a završila je 4. studenog 1991. Zahvaljujući njoj oslobođeno je oko 300 četvornih kilometara okupiranog dijela Bilogore.

O samoj akciji, kao i pokojnom hrvatskom vitezu Marijanu Derežiću, ovom su prilikom govorili predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Virovitica Davor Špoljarić, kao i Marijanovi suborci.

Istaknuli su kako je nositelj te oslobodilačke operacije bila 127. brigada Hrvatske vojske iz Virovitice, a u njoj su sudjelovali i: 19. MPOAD iz Virovitice, pripadnici Specijalne policije “Omega” iz Bjelovara, 52. samostalni bataljun Daruvar, 57. samostalni bataljun ZNG-a i Odred narodne zaštite iz Grubišnog Polja, Tenkovski vod 105. brigade Bjelovar i Koprivnička satnija dragovoljaca.

– Sam rezultat ove operacije, kada gledamo područje Virovitice, ima nekoliko značajnih aspekata. Kao prvo, neprijateljske snage su odbačene dalje od Virovitice, čime je otklonjena i mogućnost da je neprijatelj granatira srednjim i dugim topništvom. Kao drugo, hrvatska država je dobila je još jednu prometnicu putem koje je istočna Slavonija bila povezana sa središnjom Hrvatskom. I naposljetku, stvoreni su preduvjeti za daljnje napredovanje. Nažalost, ovdje je poginuo naš suborac, pripadnik A satnije, dragovoljac Domovinskog rata. Marijan je u početku je bio diverzant te kasnije pripadnik A satnije. Na ovom je mjestu poginuo od snajperskog metka. Radi se o čovjeku koji je zasigurno bio jedan od najhrabrijih pripadnika te skupine u to vrijeme – rekao je Dvor Špoljarić, predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Virovitice.

– Na današnji dan prije 31 godinu krenuli smo od 3. ribnjaka, pješke išli gore i izašli na cestu gdje nas je dočekala pucnjava. U jednom trenutku sam ranjen, uz još četvoricu ljudi, dok je Derežić pogođen metkom iz snajpera te time smrtno stradao – rekao je suborac Marijana Derežića, Zoran Kovačević.

O Marijanu je govorio još jedan njegov suborac, Zlatko Šegić.

– Kada se prisjećam tih dana miješaju se tuga, ponos i bol. Marijan je poginuo nekoliko metara od mene, a noć prije same akcije proveli smo kod moga oca. Ja sam tada bio dosta mlad i on je obećao mome ocu da će me paziti i da mi svoje mrtve nikada ne ostavljamo. A njega smo te nesretne večeri ostavili. Proveo je ovdje cijelu večer i tek drugo jutro smo ga uspjeli izvući, obuzet bolnim sjećanjima – rekao je Z. Šegić.

Na 31. obljetnici “OTKOSA 10” istaknuto je i kako je ovo zasigurno prva vojna operacija većeg opsega u kojoj su virovitički dragovoljci, tada kao pripadnici novoformirane 127. brigade HV-a, sudjelovali i bili njeni nositelji. Bez sumnje, bila je to i prva vojna operacija Hrvatske vojske provedena u Domovinskom ratu. U operaciji “Otkos 10” sudjelovalo je 2.647 branitelja, petorica su poginula, a više desetaka je ranjeno.

Uz gradonačelnika Ivicu Kirina te predstavnike braniteljskih udruga, ovom događaju nazočila je zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek Golinac, predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett-Škvarić, načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske Siniša Knežević…

(virovitica.hr, foto: M. Bašić i M. Šolc)