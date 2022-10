“PAPUK 91 – ŠKOLA U PRIRODI” Učenici orahovačke SŠ “Stjepan Ivšić” po 11. put sudjelovali u hvalevrijednom projektu o Domovinskom ratu

U organizaciji UHBL PTSP Virovitičko-podravske županije i pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja te u suradnji sa Srednjom školom “Stjepan Ivšić” Orahovica i Gradom Orahovica, a u sklopu temeljnog projekta udruge organizatora “Promicanje vrijednosti Domovinskog rata”, po 11. put odrađen je projekt “Papuk 91 – Škola u prirodi”.

U sklopu ovog projekta učenici orahovačke srednje škole obilaze ratne lokacije u Slavoniji te se upoznaju s događanjima na istima u vrijeme Domovinskog rata.

-Ovog puta su to bili učenici 1.b razreda fizioterapeutskog tehničara te 3.a Opća gimnazija. Na dionici od Orahovice prema Pakracu prva točka bio je geopark Rupnica i logor Bučje, a kod kapele Male gospe u Kusonjama o događajima iz 1991. govorio je general Miroslav Vacek, inače sudionik tih događanja koji je učenicima prezentirao što se dešavalo na poznatom “kućnom broju 55” i pogibiji 20 pripadnika 105. bjelovarske brigade. Obilaskom Muzeja vojne i ratne povijesti, voditelj Mario Tušek upoznao je nazočne s poviješću Pakraca sve do Domovinskog rata te naglasio da je isti počeo baš u Pakracu. Dolaskom na ergelu Lipik, voditelj iste učenike je upoznao s poviješću ergele te pričao o njenom stradavanju u Domovinskom ratu i padu Lipika koji je hrabrošću branitelja ubrzo vraćen te je tako postao i prvi oslobođeni grad u Domovinskom ratu. Povratkom u Pakrac za sve je u hrvatskom domu organizirano gledanje filma “Broj 55”. Dolaskom u planinarski dom Omanovac koji je do Bljeska služio kao neprijateljski štab, učenici su se okrijepili i ručali te u povratku kući stali na Mjesnom groblju u Četekovcu gdje je profesor Dragan Zubak nazočne upoznao s četekovačkom tragedijom 1991. kada je ubijen i masakriran 21 civil, od toga 16 muškaraca i 5 žena. Kao udruga organizator zahvaljujemo se profesoru Zubaku i bivšem ravnatelju Zorislavu Milkoviću što su pomogli organizirati ovaj projekt kao i učenicima koji su se ponašali korektno i disciplinirano svih ovih godina – rekao je predsjednik UHBL PTSP VPŽ Miroslav Milovuković.

(www.icv.hr, vg)