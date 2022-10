Pečeni kesteni i mlado vino ‘praznik’ za nepce na tradicionalnoj, 14. Kestenijadi u Orahovici

U organizaciji Turističke zajednice i Grada Orahovice, te suorganizaciji Udruge kuhara i slastičara grada Slatine, na središnjem orahovačkom gradskom trgu održani su tradicionalni 14. Dani kestena i mladog vina – Kestenijada 2022.

Po prekrasnom jesenskom danu, trg je bio krcat, ljudi su stigli sa svih strana…

-Ova manifestacija je u našem gradu posebna priča. Ovaj kraj je poznat po kestenu i zato smo ponosni što ovakav tip događaja možemo prirediti našim sugrađanima i gostima. Moram reći da je ispečeno i pojedeno 500 kilograma kestena te 600 slastica od kestena što govori da je odaziv stvarno bio odličan, mogu reći da je ovo najvjerojatnije najposjećenija Kestenijada do sada. Isto tako, imali smo niz izlagača, prije svega vinare s područja grada koji su prezentirali i dali na kušanje svoja ovogodišnja mlada vina, ali isto tako i ona vrhunska od proteklih godina, a bilo je tu pčelara, predstavila se učenička Zadruga “Vučica” Srednje škole “Stjepan Ivšić” Orahovica, svojim radovima predstavila se i Udruga Jaglac i mnogi drugi. U svakom slučaju bio je ovo prekrasan dan u Orahovici i odlična promocija našeg grada i njegovog prirodnog i gastronomskog bogatstva – rekao je orahovački gradonačelnik Saša Rister.

Za pečenje kestena i ove je godine bilo zaduženo Hrvatsko planinarsko društvo Orahovica.

-Kestenijada u Orahovici je krenula prije nekih 20 godina u našoj planinarskoj kućici Šaševo što se kasnije svidjelo gradskoj vlasti i tako je krenula ideja da se taj sadržaj pojača i omasovi i postane jedan od prepoznatljivih u gradu. Naše društvo je uvijek bilo to koje je vodilo pečenje kestena i svake godine smo se trudili to odraditi na drugačiji način pa smo kestene pekli u specijalnim tavama, čak i bubnjevima od veš-mašine, što je posjetiteljima bilo najatraktivnije. No, kako se tražila sve veća količina pečenih kestena, naš dugogodišnji član Zlatko Tomšić osmislio je pečenjare za veću količinu i to sada već nekoliko godina koristimo i pečemo na taj način. Sada možemo ispeći 700 do 800 kilograma kestena što na one stare načine nije bilo moguće. Sretni smo i ponosni što je naša ideja prerasla u ovako veliku i značajnu manifestaciju koja je svake godine sve brojnija i posjećenija, a svoj obol svemu tome i mi uvijek dajemo jer uz Kestenijadu uvijek organiziramo planinarsku hodnju koju je ove godine pohodilo pedesetak planinara – kaže dopredsjednik HPD-a Orahovica Zorko Steiner.

Među planinarima bila je i ekipa iz grada s Bosuta, Vinkovaca.

-Mi često dolazimo i obilazimo ovaj prelijepi kraj koji nas uvijek oduševi. Na Kestenijadi smo prvi puta i iskreno naši kolege iz orahovačkog društva peku vrhunske kestene, a posebno ukusan bio je i desert od kestena. Dolazimo sigurno i iduće godine – poručili su vinkovački planinari.

Među izlagačima mladih vina posebno zanimljiva ponuda bila je ona učeničke Zadruge “Vučica” Srednje škole “Stjepan Ivšić” Orahovica.

-Mi smo redovno svake godine na Kestenijadi gdje predstavljamo sve svoje proizvode s naglaskom na vina i to zeleni silvanac, graševina i frankovka, a predstavili smo i svoje voćne likere, rakiju komovicu te prirodni sok od jabuke od pet sorata koje uzgajamo u našem mladom voćnjaku. Prezentirali smo i svoj prepoznatljivi proizvod – dezinfekcijsko sredstvo i moram pohvaliti sve učenike na trudu u pripremi tih proizvoda te našeg štanda. – rekao je profesor i voditelj Zadruge Mirko Kufner.

A kada su se svi dobro najeli kestena i kušali mlada vina, najbolje je vrijeme bilo za nešto slatko, a tko može napraviti slađe i bolje od Udruge kuhara i slastičara grada Slatine predvođene svjetskom slastičarkom Sandrom Jadek.

-Pripremili smo 600 komada deserta od kestena koje smo radili na poseban način i drago mi je da se svima svidjelo jer doslovno je sve planulo kroz desetak minuta i puno je njih pitalo da li ima još. Hvala svim članovima udruge koji su pomagali u pripremi i podjeli i naravno veliko hvala Gradu Orahovici i Turističkoj zajednici na ukazanom povjerenju i ove godine – rekla je Sandra Jadek.

Kada se sve ovo zbroji nedostaje samo ‘šlag’ na cijelu priču, a to je neizostavni zvuk tamburice. Njega su na odličan način donijeli dečki iz Tamburaškog sastava De Gotho iz Kutjeva. Bila je ovo Kestenijada za pamćenje, nikada toliko ljudi, sve se pojelo i popilo, a družilo se do večernjih sati i na kraju se još jednom pokazalo kako je ovaj sadržaj u Orahovici nešto što uistinu vrijedi.

