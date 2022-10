Pogledajte kako su danas prve hrvatske sijamske blizanke Kristina i Valentina

Prve hrvatske sijamske blizanke, Kristinu i Valentinu Tambolaš tri mjeseca dijeli od proslave četvrtog rođendana. Iza njih su brojne operacije, među njima ona najteža – njihovo razdvajanje koje je trajalo 15 sati.

– Bas su narasle, zrele su. Mislim super su, stvarno su super. Kontrole smo prošli. Imali smo jedan period kad je Valentina zbog svojih zdravstvenih razloga imala stomu – govori mama Marija Tambolaš ekipi RTL-a koja ih je posjetila u njihovom domu.

Sada joj je uklonjena – nakon pune godine dana. Bila je dva tjedna u KBC-u Zagreb i sada je puštena doma. Da su nekad bile sijamske blizanke otkrivaju samo ožiljci na trbuhu.

– Njima je to sasvim normalno, učim ih da je to nešto sto je njima spasilo život, da nije nešto čega bi se trebale sramiti. Pa sad dolazi do onih pitanja zašto sam bila u bolnici, jesam li dugo bila u bolnici – govori Marija.

Prilog možete pogledati OVDJE.

(www.icv.hr, rtl.hr)