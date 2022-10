Pred nama je „bablje ljeto“: Ljubitelji toplijeg vremena doći će na svoje, donosimo prognozu

Jesenska vremenska monotonija se nastavlja. Temperature zraka u danima pred nama postupno će rasti. Možda u najtoplijem dijelu dana „dosegnemo“ 22°C ili koji stupanj više. Pred nama je iznadprosječno topao vremenski period, u narodu poznat kao Bablje ljeto.

Što je bablje ljeto?

Bablje ljeto (Miholjsko ljeto ili Martinjsko ljeto) je produženo razdoblje toplog (iznadprosječno toplog) i suhog vremena, koje se javlja nakon kalendarskog početka jeseni. Bablje ljeto je u narodu poznato i kao Miholjsko ljeto, prema blagdanu sv. Mihovila (29. rujna). U našim krajevima najčešće se podrazumijeva razdoblje do oko sredine studenog a pojava je posljedica izraženog grebena azorske anticiklone (polja povišenog tlaka zraka). Anticiklonalno polje u danima pred nama podržavati će jesensko stabilno, iznadprosječno toplo i suho vrijeme. Kod stabilnih sinoptičkih situacija (anticiklona) tijekom jeseni i zime gotovo uvijek tijekom jutra i večeri za posljedicu imamo sumaglicu ili maglu, mjestimice dugotrajniju.

U tjednu pred nama, vjerojatno sredinom tjedna, očekujemo pogoršanje vremena uz kišu, pad temperature zraka i zakretanje vjetra s južnih na sjeverne smjerove. Do kraja tjedna tijekom jutra i večeri mjestimice očekujemo kratkotrajnu sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 8°C do 11°C. Najviše dnevne od 20°C do 22°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih smjerova. UV indeks umjeren. Povoljni vremenski i biometeorološki uvjeti dobro će doći vinogradarima, voćarima, gljivarima, izletnicima, cvjećarima, poljoprivrednicima…

Bacili smo pogled na „duge staze“

Na osnovu trenutnih izlaznih numeričkih prognostičkih modela do kraja mjeseca listopada vremenske bi uvjete trebalo obilježiti lijepo jesenje vrijeme. Iznadprosječno topao, te oborinama „bogatiji“ listopad sve je izgledniji, osobito duž Jadrana i gorskim predjelima. Ipak obilne oborine kao što smo imali tijekom rujna se ne očekuju. Trenutno slab signal za mogućnost mraza (prizemnog mraza) pred kraj mjeseca listopada postoji.

Inače srednji temperaturni maksimum tijekom listopada na području Virovitice je 14.8°C. Dok je srednji temperaturni minimum tijekom listopada na području Virovitice 7.4°C. Prosječno tijekom listopada na području Virovitice „padne“ 70.4 mm oborine. Apsolutni listopadski temperaturni minimum od -7.2°C, mjerili smo 29. listopada 1971. godine. Apsolutni listopadski temperaturni maksimum od 29°C, mjerili smo 03. listopada 2020. godine. Najdeblji listopadski snježni pokrivač od 2 cm, mjerili smo 22. listopada 1972. godine. Prosječno tijekom listopada imamo 9 kišnih dana, 3 dana s mrazem. Rekordnih 14 dana s mrazem imali smo davne 1965. godine.

Ljubitelji zime ove zimske sezone 2022./2023. mogli bi doći na svoje. U odnosu na prošlogodišnju zimsku sezonu koja je bila sve, samo ne zimska, očekujemo ipak više dana sa snijegom i češće valove hladnoće.

(www.icv.hr, kp)