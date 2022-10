Prvi stručni skup s međunarodnim djelovanjem održan u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica

Međunarodni stručni skup, pod nazivom “Suradnja, izgradnja, nadogradnja – Suradnički i partnerski programi u knjižnicama”, danas (petak) je održan u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica. Kroz tri pozvana izlaganja, 15 prijavljenih te četiri na posteru, cilj je bio, između ostalog, istaknuti važnost suradnje knjižnica u zajednici te razmijeniti mišljenja, ideje i primjere dobre prakse suradnje.

Sudionike i goste stručnog skupa, među kojima je bio i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alen Bjelica, pozdravio je ravnatelj virovitičke knjižnice Robert Fritz, koja prvi put, uz financijsku podršku Grada Virovitice, Ministarstva kulture i medija RH i Turističke zajednice grada Virovitice, organizira stručni skup.

– Ovim skupom Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica želi se pozicionirati na stručnoj sceni, a donekle i na znanstvenoj sceni u knjižničarstvu u Hrvatskoj. Želimo postići vidljivosti i prepoznatljivost knjižnice. Naša suradnja, prvenstveno s baštinskim ustanovama na regionalnoj razini, zatim s obrazovnim i kulturnim institucijama, udrugama i ostalim organizacijama nas čini prepoznatljivima i vidljivima. To daje na ukupnoj kvaliteti i generira dodanu vrijednost naših usluga i aktivnosti. Također, ono što mi želimo je biti knjižnica za sve, za sve društvene skupine i pojedince koji mogu koristiti naše sadržaje, aktivnosti i usluge – istaknuo je R. Fritz, nakon čega je službeno započeo program skupa.

Uz voditeljicu zagrebačke Knjižnice Goethe-Instituta Kroatien Snježanu Božin i ravnatelja Knjižnice Karel Dvořáček u češkom Vyškovu, jedna od pozvanih predavačica bila je i Bernardica Ivanković, bibliotekar informator Dječjeg odjela iz Gradske knjižnice Subotica (Srbija).

– Meni je veliko zadovoljstvo boraviti u Virovitici, s obzirom na to da smo knjižnica koja svakodnevno djeluje i radi na tri službena jezika grada Subotice, samim tim i na hrvatskom. Jedina smo knjižnica koja radi na hrvatskom i razmjena iskustava s kolegama iz naše matične domovine za nas je vrlo dragocjena. Na ovaj način možemo doći do novih informacija, kao i pokazati neka naša nova iskustva koja su, vjerujem, sasvim drugačija u odnosu na ona u knjižnici koja boravi u svojoj državi. Gradska knjižnica Subotica je izuzetno aktivna u programima na hrvatskom jeziku. Imamo velik broj aktivnosti, imamo i cjelovitu nastavu, od vrtića do kraja srednje škole. Također radimo i s odraslima i starijima, pa smatram da bi naše iskustvo moglo biti veoma zanimljivo. Razgovori s drugim knjižnicama koje su danas ovdje, za nas su od iznimnog značaja i vjerujem da će se uspostaviti neke nove suradnje koje su, na kraju, jako važne za nas – zaključila je B. Ivanković.

Nakon stručnog skupa, koji je i svojevrsni uvod u ovogodišnju manifestaciju Mjesec hrvatske knjige koja traje od 15. listopada do 15. studenog, bit će objavljen i zbornik sažetaka, u tiskanom i digitalnom izdanju.

