Rukometaši Orahovice stigli do velike pobjede protiv Valpovke na krilima gromoglasne publike

Večeras (nedjelja) je u odlično ispunjenoj orahovačkoj dvorani u goste stigao lider prvenstva i pretendent za naslov i ulazak u 1B ligu – Valpovka, a u sklopu 5. kola 2. Hrvatske rukometne lige Istok. Orahovčani su od prve minute krenuli čvrsto u obrani i raznovrsno u napadu predvođeni sjajnim Domagojem Kišem i konstantno držali prednost od najčešćih +4.

U drugom dijelu Orahovčani i dalje drže prednost, no zbog čestih isključenja nikako da se odaknu na više od dva pogotka razlike. Na golu domaćih briljirao je i Domagoj Steiner koji skupio na kraju 14 obrana čime je odlično pomogao svojoj momčadi. Valpovka je stiskala, a ključni potez utakmice povukao je Domagoj Kiš. Suci u 57. minuti pri 24:23 dižu oznaku pasivnog napada, loptu uzima Kiš, “diže se” s nekih 11 metara i preko dvojice igrača smješta loptu u donji lijevi kut protivničkog vratara za velikih 25:23 i delirij u dvorani.

Valpovka je pokušala nešto brzo, no Steiner još jednom skida, a u polukontri sedmerac za domaćina koji mirno realizira Rotim i dvije minute prije kraja donosi neuhvatljivih 26:23. Valpovka pritiskom po cijelom terenu dolazi na 26:25, no tada Kolarić prolazi sam i zabija za 27:25 deset sekundi prije kraja. Samo sekundu prije sirene Markota smanjuje na konačnih i velikih 27:26.

Ovo je pobjeda ogromnog srca, karaktera i na krilima gromoglasne publike koja je nosila domaću momčad svih 60 minuta.

– Moram čestitati svojim dečkima na maksimalnom zalaganju i trudu, ozbiljno smo shvatili utakmicu i odradili sve ono što smo dogovorili. Bilo je nekih sitnih nijansi koje smo mogli još puno bolje, ali presretan sam što smo uspjeli ostvariti ovako veliku pobjedu protiv definitivno najjače ekipe lige. Ovu pobjedu odnijelo je srce i karakter, uz sve nedaće koje imamo, nema nam Strmčekog već nekoliko kola, Šijaković danas nije mogao biti nazočan, a slabo i treniramo jer dečki rade, studiraju i nije lako. Ova pobjeda je pobjeda momčadi, golman nas je držao kad je bilo najteže, vadio je i realne i nerealne lopte i to nas je diglo kad je trebalo. Ovo su za nas velika dva boda i sada idemo kod Lipe koja je predzadnja, ali svako gostovanje je teško, no nadam se uz povratak Strmečkog i Šijakovića te konačno kompletnu momčad da možemo do pobjede – rekao je trener Orahovica Tomislav Prebeg.

RK ORAHOVICA – RK VALPOVKA 27:26 (13:11)

RK ORAHOVICA – Steiner 14 obrana, Sambolec, Cingel 2, Stojić, Brnjak 2, Kiš 6, Poljak 3, Rotim 7, Žiška Horvatek 1, Kolarić 6, Kolarić, Kuricek, Brkić. Trener: Tomislav Prebeg

RK VALPOVKA – Vukušić 3, Babić 1, Parat 1, Markota 2, Tivanovac, Sorgho 1, Tisucki M.,Ostajmer, Punda 8, Stojić 1, Tisucki L. 3, Sobol 1, Nedić 5, Lazar, Harambašić. Trener: Matija Fumić

(www.icv.hr, vg)